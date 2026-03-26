Qantas, in aumento i voli tra Australia ed Europa

Qantas ha apportato alcune modifiche temporanee alla propria rete internazionale per ridistribuire gli aeromobili e operare un numero maggiore di voli tra l’Australia e l’Europa.

Il nuovo operativo entrerà in vigore progressivamente dal 20 aprile al 26 luglio 2026, dopo l’approvazione governativa e regolamentare.

Nel dettaglio:

– i voli tra Perth e Roma aumenteranno da un massimo di quattro voli settimanali andata e ritorno a un massimo di un volo giornaliero nei mesi di giugno e luglio;

– i voli per Parigi aumenteranno da tre voli settimanali andata e ritorno a un massimo di cinque. I voli avranno origine da Sydney e opereranno via Singapore;

– dal 21 maggio al 26 luglio, i voli Perth–Singapore passeranno da una frequenza giornaliera a 10 voli a settimana, con orari studiati per garantire la coincidenza con i voli Qantas Singapore–Parigi.

Qantas continuerà inoltre a operare il servizio giornaliero Perth–Londra via Singapore, mentre il volo Londra–Perth sarà diretto.

Per supportare queste modifiche, si applicano i seguenti aggiornamenti ai servizi Brisbane–Los Angeles e Brisbane–Auckland:

– le vendite sono state temporaneamente sospese da giovedì 26 marzo per: i voli domenicali Brisbane–Los Angeles dal 26 aprile al 17 maggio;

tutti i voli Brisbane–Los Angeles dal 18 maggio al 26 luglio; alcuni voli Brisbane–Auckland dal 26 aprile al 26 luglio.

– La sospensione delle vendite resterà in vigore per un massimo di 24 ore.

A causa del cambio di aeromobile, la Premium Economy non sarà più disponibile sui voli Brisbane-Los Angeles tra il 18 maggio e il 26 luglio e su alcuni voli Brisbane-Auckland tra il 26 aprile e il 26 luglio. I clienti interessati sono stati riprotetti via Sydney, dove la Premium Economy rimane disponibile.

I cambiamenti potrebbero determinare variazioni nei numeri di volo, negli aeromobili impiegati e nei giorni di operatività all’interno della rete.