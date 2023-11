Qatar Airways, passa al timone Badr Al Meer

Nuovo ceo per Qatar Airways dopo l’uscita, per limiti di età, di Akbar al Baker con 27 anni di servizio nella compagnia. È l’ingegnere Badr Mohammed Al Meer, appena nominato group chief executive officer del Gruppo Qatar Airways.

Al Meer ha ricoperto il ruolo di chief operating officer dell’aeroporto internazionale di Hamad (Doha) dal 2014 guidando sezioni come la Qatar Company for airports operation and management, la Qatar duty free, la Qatar aviation services. Durante il suo mandato, ha diretto abilmente l’aeroporto in situazioni difficili e importanti sfide, tra cui la pandemia di Covid-19 e la storica Fifa World Cup 2022 che ha visto l’aeroporto accogliere più di un milione di visitatori. La sua leadership ha avuto un ruolo determinante nella nomina dell’hub internazionale di Hamad come miglior aeroporto del mondo agli Skytrax World Airport Awards (2021 e 2022), nonché miglior aeroporto del Medio Oriente per nove anni consecutivi.

Sottolinea Badr Al Meer: «Negli ultimi 10 anni ho dedicato la mia carriera al Gruppo Qatar Airways e non vedo l’ora di guidare la compagnia in una nuova era, in cui fiducia e responsabilizzazione saranno gli elementi costitutivi del nostro successo; in un settore dinamico e in continua evoluzione come quello dei viaggi, ho intenzione di investire nelle priorità e nelle difficoltà della mia generazione e porrò una rinnovata attenzione allo sfruttamento delle tecnologie emergenti, sullo sviluppo e sull’implementazione di soluzioni aeronautiche sostenibili e sul miglioramento ulteriore dell’esperienza dei passeggeri, allo stesso tempo continueremo a crescere e a offrire il servizio di livello mondiale che ci contraddistingue. Sono immensamente orgoglioso del nostro ruolo di “accogliente porta d’ingresso verso il mondo” e non vedo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra posizione come destinazione di viaggio».