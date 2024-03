Qatar Airways presenta il personale di bordo virtuale Sama 2.0

Un personale di bordo virtuale? Lo ha lanciato Qatar Airways durante Itb Berlin 2024. Si chiama Sama 2.0, è olografico ed è alimentato dall’intelligenza artificiale per assistere i passeggeri nella progettazione di esperienze di viaggio personalizzate.

Sama, che in arabo significa “cielo”, è stata al centro della scena nel nuovo stand di Qatar Airways durante la fiera di Berlino. Grazie all’Ai conversazionale, il tool continuerà ad apprendere e a svilupparsi nel tempo per migliorare le risposte attraverso le interazioni con i passeggeri.

Sama 2.0 risponde in real time a domande come le FAQ di Qatar Airways, sulle destinazioni, i consigli per l’assistenza e altro ancora, e sarà accessibile attraverso QVerse, la piattaforma digitale immersiva di Qatar Airways, e attraverso l’app del vettore.

Così il vicepresidente marketing di Qatar Airways, Babar Rahman: «Sama 2.0 rappresenta la nostra incessante ricerca di innovazione e incarna la mission di Qatar Airways di offrire un servizio e un’ospitalità eccezionali. Si tratta di un punto fondamentale per la sinergia tra tecnologia e contatto umano, non solo per noi, ma anche per il settore in generale. Qatar Airways è impegnata a collaborare con esperti di innovazione per creare prodotti e servizi all’avanguardia per i suoi clienti».

Qatar Airways ha anche presentato, al Web Summit Qatar, la sua esperienza Generative Ai per una pianificazione dei viaggi personalizzata. L’esperienza utilizza interazioni visive complete e una mappa 3D interattiva per comprendere le preferenze di viaggio dei clienti, eliminando così la necessità di ricerche manuali. I clienti possono così ricevere suggerimenti per i loro viaggi attraverso il network di oltre 170 destinazioni di Qatar Airways.