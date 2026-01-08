Qatar Airways prima al mondo a offrire il wifi Starlink sui B787-8

Qatar Airways continua a ritmi serrati il suo programma di implementazione di Starlink. La compagnia è diventata il primo vettore a livello globale a rendere i Boeing 787-8 compatibili con la rete Starlink. In 14 mesi ha avviato e completato i programmi di installazione del sistema satellitare di proprietà di Elon Musk su Boeing 777 e Airbus A350, per poi estendere il servizio ai Boeing 787 Dreamliner.

Ad oggi, Qatar Airways opera tre Dreamliner con il wifi ultra veloce di Starlink, portando il totale degli aeromobili widebody connessi a Starlink a quasi 120.

Quella che è la migliore compagnia aerea del mondo, eletta da Skytrax nel 2025 per la nona volta, è anche la prima al mondo a ottenere la certificazione Starlink per Boeing 787-8.

Nel 2025, Starlink ha connesso oltre 21 milioni di passeggeri a livello globale e i passeggeri connessi tramite Starlink di Qatar Airways rappresentano quasi la metà di questo totale, con oltre 10 milioni di passeggeri che hanno usufruito per la prima volta del servizio gratuito a bordo di aeromobili.

La compagnia sta estendendo il wifi a un numero crescente di rotte, comprese le principali destinazioni in America e Australia, nonché rotte rilevanti in Africa, Asia, Europa e Medio Oriente.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Qatar Airways