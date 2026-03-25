Qatar Airways, rete rafforzata con oltre 60 destinazioni

Il programma di Qatar Airways prevede ancora la metà dei voli dopo l’inizio della crisi in Medio Oriente. Attualmente l’offerta della compagnia emiratina è molto limitato da e per Doha, continuando a operare in condizioni di spazio aereo strettamente controllate. Tuttavia, la sua rete si è rafforzata con più di 60 destinazioni, rispetto alle oltre 130 precedenti alla guerra del Golfo.

L’orario ridotto rimarrà in vigore almeno fino al 28 marzo 2026, con biglietti disponibili tramite il sito web della compagnia, l’app mobile e le agenzie di viaggi.

“I voli – comunica Qatar Airways – operano all’interno di un corridoio di sicurezza ristretto designato dall’Autorità per l’aviazione civile del Qatar, il che limita significativamente il numero di voli giornalieri. Ogni volo richiede un’attenta pianificazione ed è soggetto alle approvazioni normative e all’evoluzione delle condizioni dello spazio aereo, pertanto gli orari potrebbero subire variazioni o essere cancellati con breve preavviso”.

Per questo i passeggeri sono invitati a non recarsi in aeroporto se non in possesso di una prenotazione valida e confermata. Oltre ai collegamenti con Doha, predisposta una serie di voli diretti tra alcune città che non prevedono scalo a Doha. Si tratta di servizi pensati per supportare i voli cancellati o sospesi e i passeggeri idonei saranno contattati direttamente da Qatar Airways: sono voli non prenotabili al pubblico.

Nonostante le restrizioni, Qatar Airways continua a servire un’ampia rete di destinazioni in tutto il mondo:

Africa: Accra (Acc), Addis Ababa (Add), Cape Town (Cpt), Casablanca (Cmn), Dar es Salaam (Dar), Durban (Dur), Entebbe (Ebb), Johannesburg (Jnb), Kigali (Kgl), Lagos (Los), Nairobi (Nbo), Tunis (Tun).

America: Miami (Mia), New York (Jfk), São Paulo (Gru), Toronto (Yyz), Washington, Dc (Iad).

Asia: Bangkok (Bkk), Beijing (Pky), Bengaluru (Blr), Chennai (Maa), Colombo (Cmb), Dhaka (Dac), Delhi (Del), Denpasar (Dps), Guangzhou (Can), Hanoi (Han), Ho Chi Minh City (Sgn), Hong Kong (Hkg), Hyderabad (Hyd), Islamabad (Isb), Jakarta (Cgk), Karachi (Khi), Kathmandu (Ktm), Kochi (Cok), Kolkata (Ccu), Kuala Lumpur (Kul), Lahore (Lhe), Manila (Mnl), Mumbai (Bom), Phuket (Hkt), Shanghai (Pvg), Singapore (Sin), Thiruvananthapuram (Trv).

Europa: Amsterdam (Ams), Athens (Ath), Barcelona (Bcn), Berlin (Ber), Bucharest (Otp), Frankfurt (Fra), Istanbul (Ist), Larnaca (Lca), London (Lhr), Madrid (Mad), Manchester (Man), Milan (Mxp), Paris (Cdg), Rome (Fco).

Medio Oriente: Doha (Doh), Jeddah (Jed), Muscat (Mct), Riyadh (Ruh).

Pacifico: Melbourne (Mel), Perth (Per).