Qatar Airways tra lusso e Ai: le innovazioni all’Airshow di Farnborough

Ha debuttato ufficialmente al Farnborough International Airshow 2024 la nuova Qsuite Next Gen di Qatar Airways, insieme a Sama, la prima cabin crew digitale Ai al mondo. A presentarle è stato l’amministratore delegato del Gruppo, Badr Mohammed Al-Meer.

Durante la presentazione, Al-Meer ha evidenziato le caratteristiche nuove e migliorate delle Qsuite Next Gen, tra cui le Quad Suite completamente personalizzabili, le Companion Suite nei corridoi dei finestrini, gli schermi Oled 4K manovrabili per l’intrattenimento in volo (Ife) e maggiore spazio e privacy in ogni suite.

La nuova Qsuite Next Gen mira a facilitare l’equilibrio tra lavoro e vita privata con le sue caratteristiche innovative per i professionisti, gli amici e le famiglie. La Quad Suite riprogettata è ora dotata di schermi Ife mobili 4K Oled Panasonic Astrova, novità nel panorama delle compagnie aeree mondiali. Gli schermi possono essere riposizionati lateralmente per creare il più grande spazio sociale e di produttività del cielo per un massimo di quattro passeggeri nella Quad Suite e fino a due passeggeri nella Companion Suite.

Anche il riposo e il relax a bordo della Quad Suite sono stati migliorati con un maggiore spazio per cenare insieme e con una maggiore privacy grazie a divisori più alti e controllati digitalmente. Con letti matrimoniali e lie-flat più grandi, la nuova Quad Suite offrirà anche il servizio di couverture a 5 stelle di Qatar Airways con una funzione dedicata “Make My Bed”.

La nuova Companion Suite presenta caratteristiche simili a quelle della Quad Suite, con la novità di offrire lo stesso spazio condiviso nei corridoi dei finestrini. Inoltre, la Qsuite Next Gen offre una serie di opzioni di personalizzazione, che vanno dall‘illuminazione ambientale ai controlli della privacy, attraverso le sue unità di controllo passeggeri touchscreen aggiornate.

La Qsuite Next Gen sarà presente a bordo degli aerei Boeing B777-9 di Qatar Airways entro il 2025.

Al Farnborough International Airshow 2024 l’a.d. Al-Meer ha dichiarato: «Qatar Airways presenta anche il suo moderno Boeing B787-9 Dreamliner e il nuovo Gulfstream G700 di Qatar Executive».

L’aeromobile Boeing 787-9 è entrato in servizio con la compagnia aerea nel 2021 ed è dotato della Business Class Suite Adient Ascent, dotata di porte scorrevoli per la privacy, ricarica wireless per i dispositivi mobili e letto da 79 pollici.

L’aeromobile Gulfstream G700 di Qatar Executive offre una cabina passeggeri molto spaziosa, composta da quattro aree abitative individuali, tra cui una cabina posteriore privata con letto fisso permanente. Qatar Executive ha ampliato la propria flotta con altri quattro Gulfstream G700 e altri sei entreranno in servizio nei prossimi 18 mesi.

I visitatori del Farnborough International Airshow potranno trovare l’esposizione esterna di Qatar Airways presso lo Chalet C114 – 115 e lo stand interno presso la Qatar Airways Discover Lounge nel padiglione 1 dal 22 al 26 luglio 2024.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Qatar Airways