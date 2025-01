Qatar, spinta Mice grazie a oltre 200 hotel e al visa free

Qatar a trazione Mice: nel 2025 l’emirato punta e investe sul segmento congressuale e incentive grazie a una combinazione di infrastrutture all’avanguardia, ospitalità di lusso e un patrimonio culturale sempre più appetibile. Proprio quest’anno, il Paese si prepara a ospitare una serie di eventi di rilievo internazionale, consolidando la sua posizione come hub globale per il business e l’innovazione.

Grazie poi al pluripremiato vettore Qatar Airways, riconosciuto per l’ottava volta come “World’s Best Airline” da Skytrax e all’efficienza dell’Hamad International Airport, recentemente nominato miglior aeroporto del mondo, la destinazione ha tutte le carte in regola per diventare un polo attrattivo per il Mice. L’ingresso senza visto per oltre 100 nazionalità e la sua posizione strategica, rende il Paese una scelta ideale per visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

Tra i punti di forza a livello di strutture spiccano il Qatar National Convention Centre e il Doha Exhibition and Convention Center. Questi centri mettono a disposizione oltre 70mila metri quadrati di spazi moderni e versatili, progettati per soddisfare le esigenze più complesse, dal business ai grandi eventi internazionali. A completare l’offerta per il segmento Mice c’è l’eccellenza dei servizi alberghieri garantita da 204 hotel, per un totale di oltre 40mila camere. Tra questi si contano 95 hotel a cinque stelle, molti dei quali dotati di sale riunioni all’avanguardia; alcune tra le strutture più prestigiose appartengono a brand internazionali quali il Ritz Carlton Doha, il Marsa Malaz Kempinski, il Fairmont Doha e il Banyan Tree Doha at La Cigale Hotel, Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel.

Mentre tra le attrazioni culturali di alto profilo figurano il Museo d’Arte Islamica, i suggestivi Musei Msheireb, l’affascinante Forte di Al Zubarah, l’esclusivo Centro Equestre Shaqab, il Villaggio Culturale Katara, l’innovativo complesso sportivo Aspire Zone e il campo nel deserto di Inland Sea. Questi luoghi offrono scenari unici e suggestivi, ideali per trasformare ogni evento in un’esperienza memorabile.

Tra gli eventi di grande richiamo internazionale nell’agenda 2025 che rafforzeranno la vocazione Mice della destinazione spiccano il Web Summit Qatar, l’Annual Meeting di Iosco e il congresso Aospr 2025, dedicato alla radiologia pediatrica.

Un ruolo di rilievo sarà anche svolto dalla 10ª Conferenza delle Parti (CoSP10) della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione e dalla Icao Facilitation Conference, un evento globale dedicato a migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’accessibilità nel trasporto aereo internazionale.