Quality, Europa World lancia il suo primo catalogo Tunisia

La Tunisia è tornata, ma non è più la stessa. Con il lancio del primo catalogo monografico – marzo 2025-2026 – dedicato al Paese maghrebino, Europa World, il tour operator di Quality Group, invita a toccare con mano la rinascita turistica di una destinazione quanto mai sicura, votata a itinerari culturali e naturalistici disponibili per l’intero territorio e in grado di offrire un rapporto qualità/prezzo competitivo.

Grazie alla rinascita turistica del Paese maghrebino, oggi volto della “jeune Afrique“, Europa World propone quindi itinerari a forte vocazione culturale e naturalistica, supportati da fam trip ed eventi tematici per tutta Italia.

La Tunisia sta infatti accrescendo il proprio livello di gestione dei flussi internazionali: dal 1° gennaio 2025, indistintamente dalla categoria dei viaggiatori, arrivi e partenze sono consentiti solo se in possesso di passaporto con validità sino a tre mesi. Per velocizzare le procedure è atteso i in tempi brevi il lancio di un servizio e-Visa.

Il nuovo catalogo presenta offerte sia per viaggi di gruppo (garantiti da un minimo di 2 a un massimo 25 persone), sia per viaggi individuali, con proposte che spaziano dall’archeologia (“Tunisia oasi e città romane”, 8 giorni) all’avventura (“Mini tour Deserto del Sahara e dintorni”, 6 giorni), lasciando spazio anche a soggiorni in combinazione mare come “La costa tunisina e l’isola di Djerba” (8 giorni) o a itinerari indipendenti in formula“Fly & Drive Tunisia”.

Il tutto, col supporto di una crescente rete di collegamenti aerei che trova in Tunisair e Ita Airways due compagnie grazie alle quali la destinazione limita il generale aumento dei prezzi di mercato, oggi stimato attorno al 10%.

L’ampio ventaglio di proposte del brand di Quality Group risponde perfettamente alle finalità della nuova campagna promozionale “Vivi l’istanTe, vivi la Tunisia”, al via in primavera e di cui il ministro del Turismo e dell’artigianato della Tunisia, Soufian Tekayaa, ha offerto alcune anticipazioni a inizio anno. «I quattro asset del turismo – balneare, culturale, ambientale e sanitario – concorreranno in egual misura al raggiungimento di 11 milioni di visitatori internazionali nel 2025, dopo aver toccato quota 10,25 milioni nel 2024, con un +9,4% sulla stagione precedente. Le maggiori entrate, pari a 2,3 miliardi di dollari l’anno scorso (+7,8%), punteranno inoltre a stimolare la costruzione di nuove unità ricettive a Sousse, Djerba, Tabarka e Tozeur, i cui collegamenti aerei con l’Europa sono destinati a un progressivo rafforzamento».

Nel frattempo, a consolidarsi sono pure gli arrivi dall’Italia, saliti a 147.600 unità nel 2024 (+20%) e sulla via per recuperare il terreno perso negli ultimi anni rispetto a francesi (1,78 milioni, +6,2%), tedeschi (oltre 329mila, +8,7%) e britannici (quasi 327mila, +67,7%), incalzati a loro volta dall’esuberante contributo dei turisti polacchi (321mila circa, +50%).

«I nuovi itinerari puntano a valorizzare non solo l’anima mediterranea della Tunisia – spiega Marco Peci, direttore commerciale e marketing Quality Group – ma anche la sua antica cultura del deserto, che ricopre il 40% del Paese e che, per anni, è rimasto appannaggio di soli pochi gruppi. Ora diamo la possibilità di pernottare in campi tendati di grande suggestione nel periodo climaticamente più piacevole, da ottobre a maggio. Anche le località più conosciute hanno in serbo tante novità: a dicembre, ad esempio, ha riaperto dopo lungo tempo il Museo del Bardo di Tunisi con le più importanti collezioni al mondo di mosaici romani».

Punto fermo dell’offerta tunisina resta la sua autenticità. Il profondo rinnovamento cui negli ultimi anni è andata incontro, ha infatti attinto sia da tradizioni vive che da contaminazioni in corso, trasformando il Paese in una porta d’ingresso privilegiata per scoprire la “jeune Afrique”

Per favorire la conoscenza della nuova Tunisia, il tour operator di Quality Group ha in programma due fam trip, uno a marzo e uno agli inizi dell’autunno, oltre ad eventi tematici presso Casa Quality e itineranti per le città italiane. Facendo leva su guide di alto livello selezionate a Torino attraverso un programma di formazione ad hoc, obiettivo dichiarato è portare la destinazione a numeri importanti entro i prossimi tre anni, per avvicinarsi al fatturato della Turchia.