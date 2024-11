Quality Group arricchisce la Diamond Collection: novità in Africa, Finlandia e Italia

Con il lancio del sito web, Quality Group arricchisce la sua esclusiva Diamond Collection, una selezione di alloggi di lusso che coniuga l’eleganza con il rispetto per l’ambiente. La collezione amplia ora la sua proposta con nuove mete sia in Africa, che in Finlandia e Italia dove vengono propose nuove dimore targate Il Diamante e Italyscape.

«Con il nuovo sito – spiega Davide Bomben, responsabile sviluppo progetti speciali in Africa del brand Il Diamante – gli ospiti possono già immergersi nel fascino delle nostre strutture, situate in Namibia, Sudafrica e Botswana. E dal 21 dicembre, la Diamond Collection sarà presente anche in Europa con il Lights of Lapland Resort in Lapponia finlandese».

Per il 2025 il Desert Hills Glamping in Namibia si presenta non solo come il primo adventure camp nel Damaraland, ma come un autentico portale verso le stelle. Situato in una valle privata di 30 chilometri quadrati, il camp inaugurerà presto un osservatorio astronomico d’avanguardia: grazie a un sistema elettronico Celestron alimentato da intelligenza artificiale, gli ospiti potranno esplorare la volta celeste con una chiarezza senza precedenti, guidati dalle spiegazioni esperte delle nostre guide.

Nella regione del Damaraland, il Malansrus Glamping si arricchisce di una nuova family unit, con tende termicamente isolate e una speciale tenda “Boma” per osservare il cielo notturno, incorniciato dalle imponenti pareti granitiche della zona. Questo angolo remoto del Damaraland, attraversato dal fiume Aba-Huab, è un tesoro naturale che offre agli ospiti un’immersione autentica nell’habitat africano.

Novità anche per l’Italia. «Le nuove proposte all’interno della Diamond Collection– spiega Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group – ci hanno spinto a integrare anche le dimore Italyscape nel Roero: Casa Gallo, Casa San Grato e Casa Claro, eleganti residenze nelle colline piemontesi dichiarate Patrimonio dell’Umanità».

Webinar ed educational dedicati permetteranno agli agenti di viaggi di conoscere in anteprima le novità dell’Elephant Pan Glamping in Botswana e del Lights of Lapland Resort, entrambe destinazioni già sold out per le festività. Le prossime acquisizioni potrebbero riguardare nuove mete nell’Africa Australe e Orientale, con un’attenzione particolare alla Tanzania.

