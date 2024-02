Quality sfonda il tetto

dei 200 milioni di fatturato

Quality Group chiude un 2023 di alto livello: 205 milioni di fatturato, +84% rispetto al 2022, e un forte incremento di passeggeri, oltre 60.000, in crescita del 70% sul 2022. Un risultato reso possibile dalla strategia dell’azienda che, durante la pandemia, ha investito per mantenere salde le sue strutture operative all’estero e ha consolidato il team impiegato nel suo quartier generale di Torino.

Per mantenersi al passo con i tempi Quality Group continua a investire in tecnologia, adeguando ed evolvendo i suoi sistemi ai protocolli più all’avanguardia, mentre sul fronte commerciale e marketing ha stretto collaborazioni con diversi enti del turismo per sostenere il rilancio di particolari destinazioni e ha consolidato il rapporto con il trade, coinvolgendolo in iniziative volte a riportare valore sul mercato.

«Siamo molto soddisfatti del risultato conseguito nel 2023, frutto soprattutto del carico di energia, impegno ed entusiasmo per la ripartenza offerto da tutti – sottolinea Marco Peci, direttore commerciale Quality Group – Il risultato finale è stato rallentato dalle inefficienze di alcuni fornitori, dalla scarsità di voli e dalla situazione geopolitica determinatasi da ottobre in avanti. Malgrado questo, siamo riusciti a crescere sensibilmente, gestire in maniera brillante le difficoltà della ripartenza e consolidare la nostra posizione sul mercato».

L’andamento delle prenotazioni 2023 per il gruppo Quality si è concentrato prevalentemente tra gennaio e maggio: le destinazioni che hanno performato meglio sono state Egitto, Giordania, Marocco, Stati Uniti, Nord Europa, Giappone, Polinesia, Uzbekistan e Indonesia.

Il 2023 ha visto l’affermarsi in modo preponderante delle prenotazioni in advance booking, che rappresentano all’incirca il 70% del fatturato totale, per una media registrata di 4 mesi dalla data di partenza. È cresciuto in maniera considerevole il segmento di clientela alto spendente e anche la fascia d’età si è ampliata: oggi spazia dai 30 agli over 75. Per il 2024 Quality Group prevede di consolidare l’eccellente risultato del 2023.

In questo inizio 2024 Usa, Messico, Sudafrica, Oman, Indonesia, Giappone, Islanda sono le destinazioni che registrano le maggiori prenotazioni. Vietnam, Giappone, India, Sudafrica e Messico le mete più richieste sul lungo raggio per la Pasqua, mentre sull’estate crescono molto Turchia, Usa, Islanda e Indonesia.

Quality Group prevede, inoltre, risultati molto positivi dalla ripartenza della Cina che dopo la pandemia si è resa ancora più attraente, evoluta, tecnologica e fruibile. Per la prima volta nella storia, infatti, Pechino ha liberalizzato i visti d’ingresso per il mercato italiano, facilitando l’accesso nel Paese. Per il nuovo anno l’azienda rinnova e arricchisce la sua programmazione allargando il focus dei suoi itinerari.

«Siamo sempre alla ricerca di nuove occasioni di scoperta da proporre ai nostri clienti, siano queste nuovi Paesi o nuovi territori – conclude Peci – Ci sono tesori nascosti, fuori dagli itinerari classici, che meritano di essere conosciuti. Questo ci permette di valorizzare aree e proporre un turismo che sia sostenibile, contenendo gli effetti dell’overtourism».