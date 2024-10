Quanto spendono i turisti? Arriva l’osservatorio Visa-Data Appeal

Partnership strategica di The Data Appeal Company, del Gruppo Almawave, con Visa. In virtù della collaborazione, Data Appeal offrirà insight sui comportamenti dei turisti e in particolare sulla loro spesa nelle più importanti destinazioni globali.

La piattaforma D/Ai Destinations di The Data Appeal Company, realizzata per migliorare la promozione turistica e da cui vengono realizzati report come quello da noi riportato per i nostri lettori dedicato ai concentri e ai grandi eventi live, integra ora una nuova funzionalità di analisi: lo Spending Module. Analizzando le preferenze dei visitatori tra le categorie, i Paesi di origine e i tipi di carta Visa, le destinazioni possono adattare più efficacemente le loro offerte alle esigenze specifiche dei turisti, ottimizzando sia le campagne di marketing che l’allocazione delle risorse.

Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave, ha commentato: «Questo accordo rappresenta un altro elemento di grande importanza per valorizzare le destinazioni, comprendendo in modo sempre più efficace bisogni e aspettative dei visitatori».

Così Mirko Lalli, ceo e founder di The Data Appeal Company: «Siamo entusiasti di questo importante accordo con Visa, perché segna un passo importante nella nostra missione di supportare le destinazioni con soluzioni data-driven per una crescita sostenibile e competitiva. Lo strumento sviluppato sarà di grande aiuto: mettiamo a disposizione uno strumento avanzato per l’analisi della spesa turistica».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Almawave