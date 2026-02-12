Quelle barbare compagnie aeree: l’affondo di Gattinoni

«Il turismo organizzato, se non è organizzato, è un problema» Così Franco Gattinoni, presidente Fto – Federazione Turismo Organizzato, sul Main Stage di Bit 2026 a Milano, per ribadire il peso specifico della collaborazione tra tutti gli attori della filiera puntando il dito contro il trasporto aereo, «che oggi in Italia è un problema».

Il nostro Paese, racconta Gattinoni alla platea, rispondendo alle domande del direttore nazionale di Fto, Gabriele Milani, è privo di un vero progetto di mobilità: «I vettori non vogliono avere interazioni, e paghiamo un errore nostro perché siamo stati praticamente invasi. Con le crociere il rapporto funziona con adeguati sistemi di commissione, con i vettori ferroviari c’è un rapporto onesto. Ma quando si ha a che fare con il comparto aereo siamo all’assalto dei barbari». Con riferimento soprattutto alle low cost, da tempo al centro delle sue critiche.

Franco Gattinoni parla della mancanza di una regia nazionale, «siamo passati dalle competenze nazionali alle competenze regionali, serve dunque una governance che oggi non c’è e che potrebbe portare alla soluzione».

UN FRENO ALLA DESTAGIONALIZZAZIONE

Il malfunzionamento del trasporto aereo incide poi anche sulla tanto necessaria destagionalizzazione: «Solo il 3/4% del territorio italiano viene visitato dal turista internazionale, e certamente la revisione del calendario scolastico è una bella notizia, così si creano meno picchi di alta stagione e anche la possibilità di viaggiare a prezzi più bassi. Ma per destagionalizzare bisogna risolvere il problema del trasporto aereo».

Servono soluzioni più efficaci anche per risolvere il nodo della continuità territoriale verso le isole: «Non è possibile non sapere a febbraio chi opererà i voli verso la Sardegna – spiega il presidente – In questo modo è inconcepibile fare una programmazione destagionalizzata».

Infine, Gattinoni parla di un progetto di digitalizzazione su cui sta lavorando il Mitur e dell’importanza che continua a rivestire l’essere più attraenti verso i giovani, «che sono il nostro futuro».