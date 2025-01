Questione key box, Property Managers: «Pronti a un tavolo»

Ancora una volta le famigerate key box sono le protagoniste dell’attualità. Questa volta a prendersela con coloro che disseminano le “scatolette” portachiavi destinate agli affitti brevi in giro per le città, nei centri storici in particolare, è Lorenzo Fagnoni, ceo di Appartaments Florence e presidente di Property Managers Italia, che parla dopo la recente approvazione del Comune di Firenze dell’atto che vieta le key box o altri apparecchi analoghi destinati a contenere o fornire chiavi (o codici) per l’accesso a edifici o appartamenti, senza la presenza del gestore o suo incaricato, ovunque questi vengano posizionati in città.

«Finalmente da Palazzo Vecchio arriva una condanna chiara e inequivocabile verso atti che sfiorano il vandalismo e l’intimidazione. Queste azioni non solo danneggiano gli imprenditori, ma generano un clima di pregiudizio e odio nei confronti di un intero settore, che dà lavoro a migliaia di persone impegnate in servizi essenziali come check-in, pulizie e manutenzione, e nell’indotto, dagli imbianchini ai ristoratori», specifica il ceo.

Property Managers Italia è pronta a sedersi a un tavolo per discutere temi fondamentali come la gestione delle key box, delle campanelliere e della riscossione della tassa di soggiorno da parte delle piattaforme, dopo avere avuto il sostegno anche di Booking che ha mostrato apertura al confronto proprio sulla gestione dell’imposta di soggiorno anche per Firenze, come già fa Airbnb.

A proposito del nuovo regolamento comunale, Fagnoni spera che il Comune definisca anche regole precise sull’affissione dei codici Cin, per evitare inutili oneri agli host, e ribadisce la disponibilità a collaborare con Palazzo Vecchio nel rispetto dei ruoli diversi, in particolare riguardo al self check-in perché: «Un divieto generalizzato di key box e campanelliere, se non legato a motivazioni estetiche, potrebbe essere un errore, soprattutto considerando che il ministero sta lavorando a una procedura condivisa per regolarizzarli. Il Comune – avvisa il presidente di Property Managers Italia – rischierebbe di trovarsi in una posizione scomoda se le nuove norme ministeriali li legittimassero».