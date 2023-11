Quotabili in Borsa nell’hôtellerie: Egnazia, Sardegna Resorts e Starhotels

Debuttano nella rassegna Pambianco Award “leQuotabile23” anche i player dell’hôtellerie. La società di consulenza ha celebrato la 18ª edizione dell’evento con un’esclusiva premiazione durate una cena di gala, martedì scorso, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano. Il riconoscimento è di fatto dedicato a quelle aziende che avrebbero le caratteristiche per una quotazione di successo. Il settore alberghiero, inserito per la prima volta, va ad aggiungersi a fashion, beauty, design e wine. “Un lavoro di analisi che quest’anno – specifica Pambianco in una nota – passa in rassegna l’intero made in Italy e ne valorizza le caratteristiche chiave per accedere al mercato dei capitali”.

In generale, leQuotabili 2023 hanno definito un ranking di 20 aziende per il fashion, 10 aziende per il design e 5 aziende rispettivamente per i settori beauty, wine e hôtellerie.

Il premio a quest’ultimo segmento è stato materialmente assegnato da Fabrizio Testa, ceo di Borsa Italiana (Gruppo Euronext). Sul podio l’azienda Egnazia – Ospitalità Italiana, che ha ricevuto il riconoscimento nella persona del suo chief commercial officer, Emanuele Manfroi. Sul secondo gradino Sardegna Resorts Srl; in terza posizione Starhotels Finanziaria Srl.

David Pambianco, ceo di Pambianco Srl, ha salutato ospiti e premiati ricordando come «negli ultimi anni si sia registrata una crescente tendenza delle società che appartengono al mondo lifestyle a quotarsi in Borsa. Un fenomeno che porta le direzioni e le proprietà aziendali a ragionare sull’opportunità o meno di intraprendere un tale percorso o, in ogni caso, di aprire con altre modalità al mercato di capitali la propria impresa”.

“Il premio leQuotabili – si legge ancora – vuole oggi, non solo fotografare lo stato dell’arte delle società che appartengono ai mondi di riferimento del made in Italy – la moda, il design, il beauty, l’hôtellerie e il wine – ma offrire al ragionamento complessivo, un benchmark dell’eventuale capacità delle aziende di raccogliere capitali in Borsa”.

La serata è stata presentata dal giornalista economico di SkyTg24, Andrea Bignami.