Radisson apre il Roma Antica, sesto hotel nella Capitale

Appennino toscano, riapre l’Oasi Dynamo Wwf. Avanti con yoga e star trekking Con la primavera ha riaperto l’Oasi Dynamo, la riserva naturale affiliata al Wwf che si estende per oltre 1.000 ettari sull’Appennino Pistoiese, pronta a un calendario di escursioni per tutte... The post Appennino toscano, riapre l’Oasi Dynamo Wwf. Avanti con yoga e star trekking first appeared on ViaggiOff.

Wanderlust, il mindful festival fa tappa a Milano, Roma e Venezia C’è ancora tempo, dato che l’evento è atteso dopo l’estate, ma sono appena state aperte le iscrizioni con l’acquisto dei biglietti: parliamo dell’appuntamento dedicato alla consapevolezza targato Wanderlust che farà... The post Wanderlust, il mindful festival fa tappa a Milano, Roma e Venezia first appeared on ViaggiOff.

Tutto il mondo aspetta Coachella: il meglio della California tra musica e arte Più che un festival musicale un nome mitico per tutti gli appassionati: ad aprile negli Stati Uniti è di nuovo tempo di Coachella, che si prepara ad aprire le porte per... The post Tutto il mondo aspetta Coachella: il meglio della California tra musica e arte first appeared on ViaggiOff.