Radisson, Di Fede nominato global chief commercial officer
12 Gennaio 12:51 2026 da Redazione
Nuova nomina in Radisson Hotel Group: Gianni Di Fede è stato promosso al ruolo di global chief commercial officer.
Di Fede assume la responsabilità end-to-end della strategia commerciale globale e del Profit and Loss Statement, oltre a guidare il piano di trasformazione commerciale del Gruppo.
Professionista con circa vent’anni di esperienza nel settore alberghiero, Di Fede giunge al nuovo incarico dopo aver ricoperto il ruolo di global senior vice president commercial.
In passato ha lavorato, con ruoli di crescente responsabilità, anche in Nh Hotel Group. Nei primi anni della sua carriera è stato anche al Ventaglio.
