Radisson, Di Fede nominato global chief commercial officer

Radisson, Di Fede nominato global chief commercial officer
12 Gennaio 12:51 2026

Nuova nomina in Radisson Hotel Group: Gianni Di Fede è stato promosso al ruolo di global chief commercial officer.

GianniDiFede_Radisson_LinkedInDi Fede assume la responsabilità end-to-end della strategia commerciale globale e del Profit and Loss Statement, oltre a guidare il piano di trasformazione commerciale del Gruppo.

Professionista con circa vent’anni di esperienza nel settore alberghiero, Di Fede giunge al nuovo incarico dopo aver ricoperto il ruolo di global senior vice president commercial.

In passato ha lavorato, con ruoli di crescente responsabilità, anche in Nh Hotel Group. Nei primi anni della sua carriera è stato anche al Ventaglio.

  Articolo "taggato" come:
Gianni Di FedeRadisson Hotel Group
  Categorie
FlashOspitalità

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Orient Express, apre a Roma il primo hotel: è “La Minerva”

Orient Express, apre a Roma il primo hotel: è “La Minerva”

W Hotels inaugura a Dubai sulla costa di Jumeirah Beach

W Hotels inaugura a Dubai sulla costa di Jumeirah Beach

Estate sportiva per i Millennial a caccia di welfie