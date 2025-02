Radisson Hotel Group ha chiuso l’anno con 40.000 camere in più

Un 2024 ricco di traguardi raggiunti e nel segno dell’espansione per Radisson Hotel Group (che comprende Radisson Collection, art’otel, Radisson Blu, Radisson, Radisson Red, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson e Prize by Radisson), che aggiunge quasi 40.000 camere al proprio portafoglio globale e si conferma, per il tredicesimo anno consecutivo, il marchio di fascia alta più importante in Europa, leader anche nel segmento dei resort di lusso nell’area Emea.

Elie Younes, vicepresidente esecutivo e direttore sviluppo globale, ha commentato così l’anno da poco chiuso: «Nonostante i cambiamenti geopolitici globali del 2024, abbiamo registrato un anno pieno di successi grazie ai nostri instancabili sforzi al servizio dei nostri due clienti chiave: l’ospite e il proprietario. Nel 2025 continueremo a creare nuove opportunità per tutti i nostri stakeholder, puntando su segmenti esistenti, nuove collaborazioni e nuovi modelli di business. Siamo grati ai nostri proprietari, partner, azionisti e team dedicati, il cui supporto e la cui fiducia ci permettono di essere uniti nei successi conseguiti».

Il 2024 ha visto il marchio Radisson Collection, nato nel 2018, arrivare al totale di quasi 70 alberghi, dislocati in destinazioni chiave, grazie all’acquisizione delle prime strutture a Parigi e Madrid, del terzo hotel a Riyadh e con l’apertura di flagship hotel a Roma e a Srinagar, in India.

Radisson Blu ha registrato invece 20 nuovi ingressi nel proprio portfolio, compresi hotel iconici come quello di Casablanca, nel nuovo distretto finanziario della città marocchina, e quello di Conakry, nella capitale della Guinea, che rappresenta anche una significativa espansione del Gruppo in Africa occidentale.

Sempre nel corso dell’anno passato, in collaborazione con Pphe Hotel Group, Radisson Hotel Group ha inaugurato art’otel London Hoxton lo scorso maggio e prevede, per l’inizio dell’anno in corso l’apertura di un art’otel anche a Roma, segnando il debutto del marchio in Italia; il brand Radisson Red si è sviluppato in molteplici nuovi mercati, tra cui Danang (Vietnam), Berlino (Germania), Auckland (Nuova Zelanda), Vientiane (Laos) e Abuja (Nigeria). Tra le aperture di rilievo si segnalano il Radisson Red Galway in Irlanda e il Radisson Red Phuket Patong Beach in Thailandia.

Alla fine dell’anno Radisson Hotel Group ha rinnovato il suo marchio di fascia media prizeotel, ora rinominato Prize by Radisson, e prevede nuove aperture a Danzica (Polonia) e a Berlino (Germania).

Nel segmento dei resort di lusso, con oltre 150 proprietà, tra quelle già attive e quelle in via di sviluppo, Radisson Hotel Group è ora leader e prevede nuove aperture e acquisizioni in località esclusive, tra cui un hotel sulla costa orientale di Mauritius.

Radisson Individuals, inoltre, lanciato nel 2020, è uno dei marchi in più rapida crescita in Apac con quasi 15 nuovi ingressi nel portfolio, tra cui Udaipur e Saket (India), oltre a nuove strutture in Oman, Sardegna, Turchia, Francia e Regno Unito.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Radisson Hotel Group