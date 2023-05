Radisson Individuals sbarca in Normandia

Arriva un nuovo indirizzo francese per Radisson Individuals. Sbarca in Normandia il brand di casa Radisson Hotel Group che mette le sue insegne su Les Maisons de Léa, struttura sulla piazza centrale di Honfleur, raggiungibile in 30 minuti da Le Havre attraverso il Pont de Normandie.

Il boutique hotel è ospitato in un edificio risalente al Sedicesimo secolo allora destinato a magazzino per il sale, cui sono state aggiunte cinque altre unità abitative nel corso del tempo.

Honfleur è stata immortalata anche nelle opere di pittori impressionisti come il celebre Claude Monet, che in Normandia era di casa con la sua dimora a Giverny, e dal suo mentore Eugéne Boudin. Città commerciale e vacanziera, conta su un lungomare ricco di cafè ed edifici storici.

L’hotel Radisson Individuals si trova a 150 metri dal porto vecchio e offre 43 camere e suite e spazi comuni distribuiti tra l’edificio storico “Petite Maison” e altri, tra cui la “Maison du Jardin”, ex scuola del diciannovesimo e ventesimo secolo che è stata riconvertita in spazi meeting ed eventi, un hammam, un’area relax, la Univers Spa by Thalgo e il bistro restaurant, Tourbillon.

Con l’arrivo della struttura sono 18 le proprietà del gruppo Radisson in Francia, distribuite su quattro brand.