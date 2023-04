Rapporto di sostenibilità: Fs sempre più green, ridotti emissioni e consumo idrico

Fs sempre più green e sostenibile nel 2022. Lo certifica il rapporto di sostenibilità approvato dal cda della capogruppo Fs, sotto la presidenza di Nicoletta Giadrossi. Migliorati i principali parametri Esg e la complessiva valutazione delle varie dimensioni della sostenibilità, come conferma anche il rating assegnato da Moody’s Esg Solutions a gennaio 2023 con il livello “Advanced” e con un punteggio Esg di 65/100. Non sono quindi soltanto gli utili e i ricavi in aumento, ma anche gli indici di sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico: ridotti le emissioni e il consumo idrico, in crescita il recupero dei rifiuti speciali e l’autoproduzione energetica, diminuito il gender gap, ampliate le attività solidali e sociali, prosegue il ricorso alla finanza green per progetti in linea con i criteri di sostenibilità europei.

Le azioni di contrasto al cambiamento climatico sono diventate più efficaci grazie soprattutto al rinnovo della flotta ferroviaria con mezzi a più alta efficienza energetica, al miglioramento del mix di generazione elettrico e al decremento dell’uso di combustibili provenienti da fonti fossili. La riduzione delle emissioni climalteranti hanno permesso a Fs Italiane il rating assegnato dal Carbon Disclosure Project passato da B a A-.

A confermare l’impegno del Gruppo per arginare la crisi climatica, si è aggiunta la sottoscrizione della lettera d’impegno per certificare gli obiettivi aziendali in tema di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso Science Based Target initiative. Partendo dai dati pre-Covid, quelli del 2019, l’obiettivo è raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, con lo step intermedio di dimezzare le emissioni dirette e indirette entro il 2030 e ridurre del 30% quelle legate alla catena del valore.

In quest’ottica va letta, nel rapporto, la forte accelerazione nel 2022 verso l’autonomia energetica, al centro del Piano industriale decennale, che fra i tanti obiettivi prevede di coprire il 40% del fabbisogno di energia elettrica attraverso l’autoproduzione da fonti rinnovabili. I primi mesi del 2023 hanno già mostrato i primi passi concreti in questa direzione con il bando di gara europeo da 130 milioni di euro per progettare e realizzare i primi venti impianti fotovoltaici negli spazi del Gruppo Fs Italiane.

Notevole anche il risparmio idrico che passa da 17,1 a 16,7 milioni di metri cubi d’acqua consumati, mentre sul fronte della gestione dei rifiuti ha inviato a recupero oltre il 95% dei rifiuti speciali. Anche la sostenibilità dei fornitori è centrale con oltre 700 aziende coinvolte, dal 2017, nella valutazione delle performance di sostenibilità della catena di fornitura. Nel corso del 2022 è stato implementato il progetto Sustainable Supply Chain Management, che permetterà di valutare a partire dal 2026, attraverso una piattaforma digitale dedicata, tutti gli operatori economici e i fornitori delle società del Gruppo sulla base di criteri Esg.

Inoltre, il 2022 ha visto per la prima volta la rendicontazione delle informazioni riguardo l’ecosostenibilità delle attività del Gruppo: l’84,2% delle spese in conto capitale, il 60,6% dei ricavi e il 44,5% dei costi operativi sono riferibili ad attività ecosostenibili. Dati in linea con quanto richiesto dalla Tassonomia europea, che intende orientare i capitali verso un’economia sostenibile e integrare la sostenibilità nella gestione del rischio.

Nel Rapporto trovano spazio anche la dimensione sociale e le iniziative del Gruppo per le persone e le comunità. Nel 2022 i dipendenti sono passati da 81.906 a 85.361, con una presenza femminile del 20% che risulta in crescita del 0,9%, in linea con gli obiettivi aziendali per ridurre il gender gap. Prosegue intanto il ricambio generazionale, con 9.317 assunzioni da mercato a fronte di 6.232 uscite. Emerge dunque un grande investimento sulle nuove generazioni, con l’età media dei dipendenti che continua a scendere: 42 anni. L’attenzione al capitale umano e il lavoro per la sua valorizzazione sono evidenziati sia dai numeri in costante crescita delle attività di formazione, +24%, sia da quelli dei dipendenti coinvolti nei processi di valutazione del potenziale, +72%. Prosegue anche l’impegno del Gruppo, in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale della Solidarietà nelle Stazioni, nelle attività solidali e sociali a sostegno delle persone che vivono situazione di fragilità: nel 2022 la rete degli Help Center, ospitati negli spazi delle stazioni, è stata ampliata con due nuovi centri a Cagliari e Grosseto, portando a 19 le strutture in tutta Italia.

Continua infine il ricorso alla Finanza green: nel 2022 sono stati collocati due green bond: il primo a luglio, per il valore di 200 milioni di euro, con la Banca Europea per gli Investimenti, a sostegno dell’acquisto di convogli ad alta velocità da parte di Trenitalia, e il secondo, per il valore di 1,1 miliardi di euro per finanziare l’acquisto di nuovi treni e spese destinate alla manutenzione del materiale rotabile elettrico di Trenitalia, nonché per interventi sulla rete alta velocità Torino-Milano-Napoli di Rfi. Tutti gli investimenti finanziati con obbligazioni “verdi” rispondono ai criteri della Tassonomia Ue. Inoltre, nel mese di giugno, è stata finalizzata da Fs una nuova emissione obbligazionaria in private placement del valore di 160 milioni di euro con Eurofima per finanziare materiale rotabile impiegato nel pubblico servizio da Trenitalia e nel luglio 2022 Fs ha sottoscritto l’ampliamento da 2,5 a 3 miliardi di euro della linea di credito committed e revolving stipulata nel 2021, fondamentale per finanziare su base general purpose tutte le attività del Gruppo.