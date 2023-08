Ras Al Khaimah, +14,8% di visitatori nel primo semestre

Seicentomila visitatori tra gennaio e giugno 2023, con un incremento del 14,8% rispetto al primo semestre 2022. Ras Al Khaimah Tourism Development Authority annuncia il più alto numero di arrivi di sempre per l’Emirato della natura, sulla strada giusta per raggiungere i suoi obiettivi di crescita. La ripresa del turismo internazionale rappresenta oltre il 52% di tutti gli arrivi di visitatori nella destinazione.

Solo a giugno l’Emirato ha accolto oltre 102.900 visitatori, il +39,6% rispetto allo stesso mese del 2022. Anche i ricavi legati al turismo sono cresciuti del 64,7%, mentre l’occupazione e la tariffa media giornaliera hanno registrato un aumento rispettivamente del 33,2% e del 6,7%.

Tra gli obiettivi principali di Raktda quello di far diventare l’Emirato un leader regionale nel turismo sostenibile entro il 2025. La chiave per raggiungere questo obiettivo è il Sustainable Tourism Strategy Implementation Plan. Questo comporta la raccolta di dati da parte di hotel e attrazioni rispetto a 10 parametri di performance – dalla compensazione delle emissioni di carbonio allo smaltimento differenziato dei rifiuti, dalla parità di genere all’occupazione lavorativa negli Emirati – per valutare a che punto siano nel loro percorso di sostenibilità e stabilire le azioni per aiutarli a progredire. Si prevede che oltre 20 aziende turistiche del programma Responsible Rak raggiungano la Silver Certification entro la seconda metà del 2023, traguardo già raggiunto da Ras Al Khaimah Tourism Development Authority.

Inoltre, Raktda ha annunciato l’introduzione di nuovi collegamenti giornalieri di Qatar Airways per l’Aeroporto Internazionale di Ras Al Khaimah che saranno operativi dal 1° novembre 2023, sfruttando così il network globale del vettore di oltre 150 Paesi per fornire un accesso diretto all’Emirato. I nuovi voli daranno un gande impulso al turismo dell’Emirato.

Rafforzando significativamente la connettività aerea tra la Germania e l’Emirato, Raktda ha anche siglato una nuova partnership con Fti Group, uno dei principali tour operator outbound europei, aprendo la strada al lancio di voli bisettimanali da Monaco di Baviera all’Emirato a partire da metà ottobre.

A supporto degli obiettivi di crescita dei visitatori, nel primo semestre Ras Al Khaimah ha accolto sei scali di quattro navi da crociera di lusso, tra cui Azamara Quest, una delle navi più grandi mai arrivate nell’Emirato. Ras Al Khaimah ha già confermato 14 scali per crociere di lusso per la prossima stagione e prevede di accoglierne 20 entro il 2025/2026 e 50 entro il 2030/2031.

Altro fattore chiave per l’aumento di visitatori dell’Emirato è la continua espansione del suo portfolio alberghiero. Ras Al Khaimah ha annunciato i prossimi hotel in apertura: Nobu Al Marjan Island (300 camere) nel 2026, Westin Resort (257 camere) nel 2024, Le Méridien Al Marjan Island Resort (350 camere) e Earth Shore Al Marjan Island (265 camere) nel 2025. Con le inaugurazioni di Anantara Mina Al Arab (174 chiavi) e Sofitel Al Hamra (300 chiavi) previste per quest’anno, oltre a diversi altri brand globali in arrivo nel prossimo futuro. L’Emirato prevede di raddoppiare il numero di camere nei prossimi anni. Tra questi il più grande investimento estero diretto: 3,9 miliardi di dollari per Wynn Al Marjan Island. Il progetto del resort integrato comprenderà oltre 1.500 camere, suite e ville, negozi, un’area gaming, un centro eventi all’avanguardia, strutture per il benessere e Spa, 24 ristoranti e lounge e un’ampia scelta di intrattenimento.

Ras Al Khaimah si è concentrato anche sul Mice, un segmento in rapida crescita. La destinazione ha registrato un aumento del 26% dei pernottamenti Mice rispetto allo stesso periodo del 2022. Inoltre, tra gennaio e giugno 2023 Ras Al Khaimah ha ospitato numerosi eventi, tra cui la Rak Half Marathon, l’Arab Aviation Summit, il Dp World Tour e la Exotic Wedding Planning Conference.

Nel primo semestre del 2023, Ras Al Khaimah ha registrato un aumento del 300% delle entrate derivanti dai matrimoni, che si prevede continueranno a crescere anche nel secondo semestre con il lancio del programma a settembre.

«Il 2023 si preannuncia come l’anno migliore di sempre per l’Emirato: i risultati del primo semestre dimostrano l’efficacia del muoversi velocemente, del restare rilevanti e dell’implementare le attività – ha dichiarato Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority – È essenziale continuare a sviluppare l’offerta turistica di Ras Al Khaimah creando esperienze diversificate e stimolanti per tutti. Siamo fiduciosi di superare i nostri obiettivi per il 2023».