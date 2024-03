RateHawk raddoppia le prenotazioni nel 2023

Un 2023 all’insegna della performance per RateHawk, che ha registrato un aumento delle prenotazioni sulla sua piattaforma B2B per prenotazione viaggi, rispetto all’anno precedente, dell’85%, con un valore lordo delle transazioni pari a 2,6 miliardi di dollari e un valore netto delle prenotazioni raddoppiato.

In particolare, il numero di voli prenotati è raddoppiato, mentre gli ordini di transfer hanno visto un aumento pari al 67%, rispetto all’anno precedente. Con 62.000 partner in tutto il mondo, il 61% in più rispetto al 2022, di cui 6.000 sono professionisti del settore situati in Italia (pari al 55% in più rispetto al 2022), la società ha stipulato contratti diretti con più di 20.000 strutture ricettive e ora conta un totale di 2,5 milioni di accommodations, con un incremento del 40% in un anno.

Felix Shpilman, amministratore delegato di Emerging Travel Group, società capogruppo di RateHawk, ha dichiarato: «Nel suo ottavo anno, RateHawk continua a registrare una robusta crescita a doppia cifra, raggiungendo massimi storici in termini di prenotazione e fatturato. Volgendo lo sguardo al 2024 abbiamo una visione ottimista in linea con le previsioni dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, secondo cui il turismo internazionale dovrebbe tornare completamente ai livelli pre-pandemici. Ciò significa che le agenzie di viaggi riscontreranno una domanda sempre maggiore e la nostra piattaforma fornisce ai professionisti dei viaggi tutti gli strumenti necessari per far fronte a questa domanda crescente».

Nel 2023, grazie anche all’introduzione di innovativo strumento di selezione delle strutture ricettive, il numero di prenotazioni in Italia è incrementato di 2,5 volte rispetto all’anno precedente. Le destinazioni estere più gettonate per la prenotazione di alloggi effettuate dai partner italiani nel 2023 sono: Stati Uniti, Spagna, Francia, Grecia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Giappone,Germania, Portogallo e Maldive.

Gabriele Graziani, head of business development manager per l’Italia, ha commentato: «L’Italia è uno dei Paesi in più rapida crescita nella parte europea della nostra attività, grazie a un settore turistico ben sviluppato e all’elevata concentrazione di partner b2b. La domanda dei servizi che offriamo sta registrando un veloce incremento d’interesse e per far fronte a questa domanda, abbiamo ampliato il numero di persone nel team».

RateHawk ha uffici a Londra, Berlino, Milano, Lisbona, Varsavia, Dubai, Limassol e Wilmington e conta 500 dipendenti.