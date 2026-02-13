Rebecchi confermato presidente Assoviaggi

Incoming, Mice, relazioni europee e tanta tecnologia nella roadmap dei nuovi vertici di Assoviaggi Confesercenti con la riconferma di Gianni Rebecchi alla presidenza ed Emilio Cordeglio alla vice presidenza.

Sono state anche assegnate le deleghe operative: nel dettaglio i versanti d’azione riguardano la nuova banca dati nazionale delle agenzie di viaggi regolari e dei direttori tecnici, il turismo scolastico, le relazioni europee, l’innovazione tecnologica, il settore Mice, il turismo accessibile, e ancora l’incoming, il turismo religioso e i rapporti con il Maeci.

«Questa nuova squadra – ha evidenziato Rebecchi – rappresenta al meglio la pluralità, la competenza e la forza del nostro sistema associativo. Con la costituzione della giunta e l’assegnazione delle deleghe entriamo in una fase operativa: le agenzie di viaggi stanno affrontando un mercato in profonda trasformazione e Assoviaggi deve interpretare questi cambiamenti. Le priorità che abbiamo definito spaziano dall’ampliamento dei servizi e delle convenzioni a favore degli associati al rafforzamento delle relazioni con i principali tavoli istituzionali, anche in ambito europeo. Accanto a questi temi, ci occuperemo di innovazione digitale e bandi, turismo accessibile, sviluppo dell’incoming e del congressuale. L’obiettivo è rafforzare la rappresentanza delle agenzie di viaggi, sostenere il turismo organizzato e consolidare il ruolo delle agenzie come presidio professionale per i viaggiatori».