Recruiting Human Company: oltre 700 posizioni aperte

Grossa operazione di reclutamento personale per Human Company, Gruppo italiano nel settore dell’hospitality, che ha dato il via alla campagna di recruitment 2025: oltre 700 le posizioni aperte per risorse da aggiungere all’organico delle sue strutture open air, tra cui village e camping in town, presenti in Veneto, Toscana e Lazio e Lussemburgo, oltre che per la dimora storica Palagina alle porte del Chianti e il Plus Florence di Firenze.

Il Gruppo, che ha recentemente chiuso un 2024 significativamente positivo con un incremento dei ricavi dell’11% rispetto al 2023 e un giro d’affari da oltre 160 milioni di euro, si prepara così alla nuova stagione operativa 2025.

Gli inserimenti sono previsti in diversi ambiti: nel settore ricettivo e di assistenza clienti verranno attivati 320 profili professionali fra addetti di front office e accoglienza, addetti infopoint e guest relator, che si prendono cura degli ospiti durante tutto il soggiorno.

Saranno invece 300 le posizioni nell’area servizi, tra cui gli addetti retail,addetti alla sala e al servizio come camerieri e aiuto camerieri, addetti cucina. Verranno aperti diversi ruoli anche in ambito tecnico, dove sono richiesti 80 professionisti per mansioni riguardanti la manutenzione generale delle strutture e delle aree verdi.

«In vista dell’inizio della nuova stagione – ha dichiarato Mattia Rosati, chief corporate services officer di Human Company – siamo pronti ad accogliere i nuovi collaboratori che entreranno a far parte della nostra squadra. Per Human Company le persone rappresentano un pilastro fondamentale e proprio per questo le poniamo sempre al centro, promuovendo non solo il benessere degli ospiti ma anche dei nostri dipendenti. Per i lavoratori, abbiamo ad esempio implementato negli anni numerose iniziative come corsi di formazione, percorsi di crescita e pratiche di welfare aziendale dedicate alla cura del benessere personale come l’attivazione di uno sportello per il supporto psicologico. Per noi, si tratta di aspetti imprescindibili che, con lo sguardo sempre rivolto al futuro, andremo ulteriormente a integrare ed evolvere».