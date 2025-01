Recruitment Day per Hilton: 300 posizioni aperte in Italia

A seguito del successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno torna il Recruitment Day di Hilton, un importante evento di selezione del personale nel settore dell’ospitalità. Forte della sua continua crescita, Hilton è alla ricerca di circa 300 team member da inserire nei numerosi hotel presenti in Italia, incluse alcune tra le più rinomate strutture del Paese. Le posizioni sono principalmente aperte per ruoli nel Food & Beverage, in Cucina e nel Front Office.

L’evento si terrà il prossimo 6 febbraio nei prestigiosi hotel di quattro città italiane: l’Hilton Molino Stucky Venice a Venezia, l’Hilton Sorrento Palace a Sorrento, l’Hilton Lake Como nella provincia lombarda e il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel nella capitale. A seguito del successo ottenuto nella scorsa edizione, anche quest’anno il Recruitment Day seguirà la stessa modalità di svolgimento dei colloqui, che saranno effettuati in presenza direttamente con i recruiter di Hilton.

Fausto Ciarcia, regional hr director for Continental Europe, Hilton, ha commentato: «Cerchiamo persone appassionate del mondo dell’ospitalità che desiderano far parte di una prestigiosa realtà come Hilton, ormai presente in Italia con numerose e rinomate strutture. Le posizioni attualmente aperte coinvolgono diversi settori, dal Food & Beverage al Front Office, nei vari hotel della penisola. Le candidature sono aperte anche per coloro che non hanno esperienza nel settore dell’ospitalità e che vogliono mettersi in gioco in questo ambito».

Le proprietà attualmente alla ricerca di nuovi Team Member si trovano in diverse regioni d’Italia. A Roma si terranno i colloqui per Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel; Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton; Hilton Rome Airport; Hilton Garden Inn Rome Airport; Hilton Rome Eur La Lama e Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton. A Como per Hilton Milan; Hilton Lake Como; Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, Curio Collection by Hilton; DoubleTree by Hilton Milan Malpensa; Hilton Garden Inn Milan Malpensa; Hilton Garden Inn Milan North; DoubleTree by Hilton Brescia e Hilton Resort Torino. A Venezia per Hilton Molino Stucky Venice, mentre a Sorrento si svolgeranno quelli per Hilton Sorrento Palace.

Partecipare al Recruitment Day è semplice: basta consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato all’evento e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le candidature, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato il primo step potranno sostenere il colloquio in presenza, a seconda della struttura scelta.