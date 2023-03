Reggio Calabria, al via i voli in continuità da Bologna, Torino e Venezia

I voli in continuità territoriale arrivano anche a Reggio Calabria. C’è tempo fino al 24 aprile 2023 per presentare le offerte per l’affidamento in esclusiva, in regime di oneri di servizio pubblico, dei voli di linea dall’aeroporto di Reggio Calabria verso gli scali di Bologna, Torino e Venezia.

L’Ente nazionale di aviazione civile (Enac) ha pubblicato, pochi giorni fa, tre distinti bandi per le nuove tratte aeree che prevedono una frequenza di tre voli settimanali (a/r) per un totale di circa 312 voli all’anno. La copertura sarà di due anni, prorogabili al massimo per altri due, a partire dal 27 maggio 2023 e fino al 26 maggio 2025.

Il bando è stato emesso a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del decreto di imposizione degli oneri del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.