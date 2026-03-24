Regno Unito, l’Eta aumenta dall’8 aprile

Regno Unito, l’Eta aumenta dall’8 aprile
24 Marzo 13:53 2026

Secondo aumento per l’Eta nel giro di un anno. A partire dall’8 aprile 2026 l’autorizzazione elettronica di viaggio, necessaria per entrare nel Regno Unito oltre al passaporto, costerà 20 sterline, tra 24 e i 25 euro, a seconda del tasso di cambio. L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina web del governo britannico.

L’Eta è stato introdotto il 2 aprile 2025 e ha una validità di due anni. Il Regno Unito non ha fornito motivazioni specifiche per questo rincaro, limitandosi a spiegare che “è in linea con quello adottato da molti altri Paesi in materia di sicurezza delle frontiere, tra cui Stati Uniti  e Australia“.

L’autorizzazione elettronica di viaggio si ottiene tramite una richiesta online sul sito web del governo britannico o tramite l’app dedicata Uk Eta, disponibile su Google Play Store e App Store. Tra ottobre 2023 e settembre 2025 le autorità Uk hanno rilasciato 19,6 milioni di autorizzazioni.

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