Relais & Châteaux nomina Vincenzo Bianconi delegato Italia

Relais & Châteaux rafforza la delegazione nazionale con la nomina di Vincenzo Bianconi a delegato Italia nel board of delegates dell’associazione, dopo aver già ricoperto il ruolo di delegato italiano dal 2013 al 2018. Bianconi raccoglie il mandato di Danilo Guerrini. Nel suo incarico, il delegato sarà interprete della comunità italiana nel dialogo internazionale tra le delegazioni, accompagnando l’evoluzione dell’associazione e contribuendo a preservarne un’idea di ospitalità fondata su persone, territori e cultura.

La delegazione italiana conta oggi oltre 50 associati, parte di una rete internazionale di oltre 580 dimore e ristoranti in 65 Paesi. In questo contesto, la nuova rappresentanza intende rafforzare l’impegno condiviso verso pratiche sostenibili, responsabilità sociale e valorizzazione culturale.

UNA VITA DEDICATA ALL’OSPITALITÀ

Il percorso professionale di Vincenzo Bianconi, che ha tra le proprietà di famiglia Palazzo Seneca, dimora Relais & Châteaux di Norcia, associato dal 2010, si sviluppa sin da giovanissimo all’interno del sistema associativo dell’hôtellerie italiana.

Entrato in Federalberghi ha saputo fare tesoro di un dialogo continuo con operatori, istituzioni e professionisti che incarnano la pluralità delle voci del settore e rafforzato anche dalla sua esperienza in Umbria, che lo ha reso particolarmente consapevole del valore dei territori italiani.

«Credo in un’ospitalità che nasce dall’intelligenza condivisa: il confronto tra esperienze diverse è ciò che permette di costruire modelli di sviluppo coerenti e duraturi. La ricchezza della nostra delegazione sta proprio nella pluralità delle sue voci, trasformarla in valore comune significa anche assumersi una responsabilità verso i luoghi e le persone che accolgono le nostre dimore, diventando noi stessi loro portavoce», dichiara Vincenzo Bianconi.