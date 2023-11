Relais & Châteaux si espande sotto il segno della sostenibilità

Un gatto testimonial di Ras Al Khaimah con l’hashtag la #PurrrfectVacation Un gatto è il protagonista dell’ultima brand campaign di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, che presenta l’Emirato come il luogo ideale per una #PurrrfectVacation. La scelta del felino è... The post Un gatto testimonial di Ras Al Khaimah con l’hashtag la #PurrrfectVacation first appeared on ViaggiOff.

Scocca l'ora del Black Friday, corsa alle offerte per viaggiare Torna l'ora del Black Friday, anche se sarebbe meglio dire ormai black week e oltre, dato che quello che era nato come "venerdì nero" americano, si è ormai allungato e...

Realtà virtuale ed esperienze immersive: il lato hi-tech della Gran Bretagna Londra e la Gran Bretagna sono mete amatissime e molto frequentate dai turisti. Eppure possono continuare a svelare esperienze nuove, anche fuori dall'ordinario, che combinano tradizione e tecnologia. Gli appassionati...