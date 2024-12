Rent a car, Avis lancia la carta fedeltà in abbonamento Drive

Avis lancia anche in Italia la nuova Avis Drive: una carta fedeltà in abbonamento che rende l’affitto dell’auto più flessibile e consente al consumatore di ottenere sconti e servizi extra.

La carta è studiata per rendere più conveniente l’utilizzo dell’auto solo quando se ne ha effettivamente bisogno, e funziona in modo molto semplice: basta sottoscrivere una delle due formule Silver o Gold per usufruire immediatamente di sconti fino al 20% sui noleggi in Italia e fino al 15% su quelli in Europa.

Con la carta fedeltà si ottengono diversi benefici, tra cui la possibilità di aggiungere gratuitamente fino a 3 seggiolini per i più piccoli e fino a 3 conducenti in più per ogni noleggio (solo inItalia con Silver, anche in Europa con Gold). Inoltre, la formula Gold include l’assistenza stradale Plus gratuita che copre tutti i guasti non meccanici e il travel partner, un servizio di assistenza e supporto 24/7 che aiuta a risolvere imprevisti o necessità durante un viaggio. La nuova card integra i suoi vantaggi con quelli del programma fedeltà Avis Preferred.

Avis Drive Silver è disponibile a 79 euro all’anno e permette di avere il15% di sconto sui noleggi in Italia e il 10% di sconto sui noleggi in Europa; Avis DriveGold è disponibilefino al 31 dicembre 2024 con un costo di 99 euro anno, invece di €119 e permette di avere il 20%di sconto sui noleggi in Italia e il 15% di sconto sui noleggi inEuropa.

Accedendo alla pagina dedicata sul portale Avis per acquistare la card, è possibile anche effettuare una simulazione per calcolare in tempo reale il potenziale risparmio per le diverse configurazioni di noleggio.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Avis