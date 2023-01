Repubblica Dominicana, anno record del travel: superati i livelli pre Covid

La Repubblica Dominicana segna l’anno record del turismo nel 2022, con oltre 7 milioni di turisti (7.165.387 da gennaio a dicembre).

È l’unico Paese al mondo a crescere in termini di arrivi turistici rispetto al 2019 ed è la prima volta che gli introiti generati dal turismo superano gli 8 miliardi di valuta estera: secondo i dati preliminari e in attesa di conferma da parte della Banca Centrale, che si stima arriveranno a 8,6 milioni di dollari in valuta estera.

Dicembre è stato il miglior mese nella storia del turismo dominicano, superando per la prima volta i tre quarti di milione di turisti, con un totale di 765.910 visitatori.

Rispetto al 2019, il Paese è cresciuto del 10% di visitatori per via aerea e del 20% di visitatori arrivati con navi da crociera, percentuale che ha portato nel 2022 a battere anche il record dei crocieristi: 1.311.129 persone.

La delegazione dominicana capitanata dal ministro del Turismo David Collado sta partecipando in questi giorni a Fitur, forte dei risultati ottenuti e con l’obiettivo di promuovere il Paese quale destinazione ideale nei Caraibi.

Tra gli appuntamenti in fiera, c’è anche la presentazione della destinazione di Miches, uno dei nuovi gioielli turistici del Paese – con dettagli sui piani di sviluppo e sulle aperture di hotel – nonché il lancio, alla presenza di oltre 200 tour operator e agenzie di viaggi da tutta Europa, del nuovo roadshow europeo del ministero del Turismo per presentare le attrazioni e le novità. Più di 50 i coespositori nello stand dominicano, in rappresentanza di compagnie alberghiere, dmc e aziende private.

«Siamo a Fitur con l’impegno di continuare a lavorare instancabilmente e con trasparenza per poter confermare nel 2023 lo stesso tasso di crescita che abbiamo avuto nel 2022, certi che i visitatori e gli investitori europei possano vedere nella Repubblica Dominicana la destinazione ideale nei Caraibi», ha commentato il ministro del Turismo David Collado.