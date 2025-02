Reputazione turistica: Italia primatista europea, ma in deficit sui social

Ha sempre un certo peso il brand Italia, al punto da continuare a primeggiare nell’European Tourism Reputation Index. Il problema è che risulta sfruttato poco e male sui canali social. Questa l’estrema sintesi a commento del nuovo ranking Etr Index stilato dall’Istituto Demoskopika, che per il secondo anno consecutivo assegna al nostro paese il primato continentale con 115,5 punti, superando la Grecia, con 108,4 punti e la Spagna con 102,8.

Di particolare rilievo il primo posto occupato dal nostro Paese nel ranking relativo a due significativi indicatori, come la ricerca e la popolarità, mentre deve cedere alla Spagna il podio più ambito riguardo alla valutazione dell’offerta turistica, dove l’Italia conquista solo l’argento…

Ma l’unica vera nota stonata risiede nell’attività sui social, in quanto i canali istituzionali monitorati (Enit e Italia.it) non risultano ancora adeguatamente sfruttati a differenza di quanto fatto da Portogallo, Grecia e Spagna.

In particolare, sono state individuate le prime dieci destinazioni per arrivi in base agli ultimi dati disponibili (Eurostat, 2023) tra cui figurano anche Francia, Germania e Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia. E così, nel 2023, i Paesi individuati, con oltre 863 milioni di arrivi, rappresentano circa l’84,7% del dato complessivo rilevato nei 27 sistemi turistici nazionali dell’Unione Europea (1.020 milioni).

Inoltre, le presenze complessivamente sono state poco più di 2,5 miliardi, pari a ben l’84,4% del totale dei pernottamenti nei paesi Ue (oltre 2,9 miliardi). I numeri generati dai sistemi europei per costruire la reputazione turistica delle destinazioni e sintetizzati dall’European Tourism Reputation Index di Demoskopika (alla sua seconda edizione) sono stati di oltre 11,8 milioni di pagine indicizzate, circa 17,8 milioni di like, iscritti e follower sulle reti sociali, ben 667mila le strutture e le attrazioni osservate.

Di sicuro interesse anche l’analisi a livello regionale, dove la Toscana, con 109,6 punti, ha conquistato il primo posto ai danni del Trentino Alto Adige (108,0 punti) per visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali e per il loro social appeal con gli operatori di settore. A pesare in modo più che significativo per la Toscana il primato del livello di popolarità o interesse online rispetto alle altre destinazioni regionali concorrenti e il secondo posto nel rating di valutazione dell’offerta ricettiva, ristorativa e culturale con quasi 79mila strutture e attrazioni valutate più che positivamente dal grande pubblico dei visitatori.

Al terzo posto la Sicilia (104,6 punti), che è riuscita a raggiungere questo risultato grazie soprattutto all’alto livello di apprezzamento per le sue 78mila strutture ricettive e per le molteplici attrazioni, nonché alla popolarità come risulta dai rilevamenti su Google Trends con 845mila pagine indicizzate e positive valutazioni dell’offerta online della regione.

A seguire Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Per la misurazione della reputazione Demoskopika si è avvalsa dei dati online con oltre 26 milioni di pagine indicizzate, circa 8,3 milioni di like e follower sulle reti sociali, poco più di 941mila le strutture e le attrazioni osservate: 217mila ristoranti, 593mila strutture ricettive e quasi 132mila attrazioni culturali.

Infine un importante riconoscimento assegnato al Friuli Venezia Giulia, risultata la “destinazione più social d’Italia”, surclassando Emilia Romagna e Marche.