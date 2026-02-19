Rettifica Anci-balneari

Si rettifica la notizia dal titolo Balneari, Anci al governo: “Comuni a rischio paralisi”, pubblicata da L’Agenzia di Viaggi Magazine in data 18 febbraio 2026 e ora rimossa. La comunicazione relativa a una missiva dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani inviata a Palazzo Chigi risaliva al 2021 e non era, dunque, indirizzata all’attuale esecutivo. Ci scusiamo con l’Anci e con i nostri lettori.