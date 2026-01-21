Revo Hospitality Group dichiara bancarotta

21 Gennaio 15:08 2026

Sta per calare il sipario su Revo Hospitality Group. Ha dichiarato bancarotta l’operatore alberghiero con sede in Germania – uno dei più grandi in Europa – che gestisce 260 hotel in 12 Paesi del vecchio continente.

La società – che ha in pancia la gestione di alberghi del calibro di Hilton, Marriott, Accor, Wyndham e Ihg – possiede anche un portafoglio di hotel a marchio proprio, tra cui Hyperion e Aedenlife.

Revo ha fatto sapere che i 125 hotel in Austria e Germania e i loro dipendenti non saranno interessati. Le strutture continueranno infatti a operare normalmente.

L’azienda cita “la crisi economica, un forte aumento dei salari minimi e l’aumento dei costi di affitto” come fattori-chiave delle sue “difficoltà”. Di fatto, anche la rapida espansione della compagnia negli ultimi cinque anni ha portato a “problemi di integrazione e strutture”.

Revo Hospitality Group è stata fondata nel 2008 con l’apertura del suo primo hotel a Lipsia, in Germania. Dal 2020, il suo portafoglio è cresciuto di cinque volte.

Ora la società ha 40 giorni di tempo per cercare nuovi investimenti prima dell’inizio della procedura di insolvenza, secondo la legge tedesca.

Revo Hospitality Group
