Rhc Group, crescita a doppia cifra con i premium hotel
Rhc Group chiude il 2025 con una crescita a doppia cifra, confermando l’efficacia della strategia di riposizionamento premium del suo portafoglio e il rafforzamento del brand nei mercati internazionali.
Il brand, con l’offerta dei suoi 4 hotel di lusso in Italia, strategicamente posizionati tra Roma, Costiera Amalfitana e Taormina, attrae clientela alto spendente, nazionale ed internazionale – in particolare Stati Uniti e Regno Unito – per soggiorni di piacere o di lavoro e per eventi speciali, compresi quelli legati alla gastronomia d’eccellenza, grazie alla qualità dei ristoranti delle sue strutture (Palazzo Montemartini Rome, La Plage Resort Taormina, Hotel Raito e Paradiso Relais a Vietri sul Mare).
AVANZA IL MICE
Il Gruppo ha registrato un anno record per il settore turistico-aziendale, che ha visto anche lo svolgersi di manifestazioni di primo piano nelle sue strutture, come il “Film Festival di Taormina” presso il Plage Resort e il “Giffoni Film Festival” nell’Hotel Raito, teatro questo di oltre 250 eventi privati nel corso della stagione.
Molto bene anche Palazzo Montemartini di Roma, che ha registrato un incremento del 20% degli eventi corporate, rispetto all’anno precedente, con una richiesta sempre crescente anche da parte di produzioni televisive e cinematografiche famose, come “Un Professore”, “Maschio Alfa” e “Nemesi”, solo per citare le più recenti.
«Il 2025 ha rappresentato un anno di consolidamento e accelerazione del nostro riposizionamento premium – commenta Giuseppe Marchese, ceo di Rhc Group – Guardiamo al 2026 con fiducia, sostenuti da trend di domanda molto solidi nei mercati internazionali e da una strategia che mette al centro qualità, persone, sostenibilità ed esperienza».
IL NUOVO ANNO
Per il 2026, insieme alle attività dedicate alle singole strutture, il piano strategico di Rhc Group è fortemente orientato alla formazione e crescita dei collaboratori, al rafforzamento della guest experience che oggi è uno dei pilastri distintivi del modello di ospitalità Rhc Group, con l’ulteriore evoluzione degli strumenti digitali e dei processi operativi a supporto dell’esperienza dell’ospite.
Continua dunque il trend positivo, con focus su persone e sostenibilità, sostenuto dalla domanda solida dei mercati internazionali e da un progressivo rafforzamento del posizionamento delle singole realtà nelle varie destinazioni, che figurano tra le principali in Italia, con un forte legame con il territorio che si esplica nelle varie proposte per gli ospiti.