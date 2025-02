Rho, non ti temo: tutte le dritte per godersi Bit 2025

La Bit – Borsa Internazionale del Turismo si tiene dal 9 all’11 febbraio 2025 negli spazi della Fiera Milano Rho. Una novità che non cambia l’importanza dell’incontro (QUI LA GUIDA AI CONVEGNI PRINCIPALI). Anzi. Un’occasione per fare il punto sull’evoluzione dell’industria del turismo e sulle sue nuove esigenze. Dalla digitalizzazione alla sostenibilità, le sfide sono tante e la nuova location si adatta ad esse.

Le aree dedicate a Leisure, con destinazioni Italia e mondo, BeTech e la rinnovata Hospitality, con catene, operatori privati e boutique hotel, avranno tutte un layout più lineare e una maggiore fluidità di accesso, in particolare per la giornata pensata per il pubblico, il 9 febbraio. Ricco il palisesto social pensato per attirare un pubblico più giovane, in particolare la Gen Z.

Molte le regioni italiane presenti, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, dalla Lombardia al Veneto fino alla Sicilia. Non da meno il parterre internazionale, con mete emergenti come Armenia e Romania, Algeria, Camerun e Uganda, Mongolia, Uzbekistan e Vietnam, mentre si confermano le mete consolidate come: Croazia, Olanda e Gran Bretagna, Canada, Centro America, Madagascar, Repubblica Dominicana e Uruguay.

Confermata poi la partecipazione per il secondo anno di Federterme con Bit Thermalia, un’area dedicata al turismo termale, medicale e del benessere, oltre al consueto Villaggio Astoi che raggrupperà gran parte dei tour operator associati.

La fiera punta all’innovazione e prevede la presenza di una nutrita area digital. Il Bringing Innovation into Travel prevede un palinsesto di talk su top trend, ecotourism, Ai, startup innovation, lavoro e mondo dei viaggi, e turismo delle emozioni. Si parlerà, ovviamente, anche di overtourism e di nomadismo digitale.

COORDINATE GENERALI

Data: 9-11 febbraio 2025

Location: Fiera Milano Rho

Orario visitatori: 9.30-18

Orario espositori: 8.30-18.30

Per accedere alla manifestazione è necessario eseguire una preregistrazione e generare il Fiera ID. Lunedi 10 e martedi 11 febbraio 2025 l’ingresso è consentito ai soli operatori del settore. Per i professionisti preregistrati online è possibile acquistare il biglietto a €14, valido per tutti i giorni della manifestazione. Domenica 9 febbraio, l’ingresso è aperto anche al pubblico, sempre a pagamento. Per informazioni scrivere a: [email protected] o chiamare il numero 02.49976822.

COME ARRIVARE

Facilmente raggiungibile, dalla città e da qualsiasi località italiana e internazionale grazie all’ottima rete di collegamenti terrestri e aerei di cui gode Milano. Tra le scelte più ecologiche ci sono i mezzi pubblici: il treno con il collegamento ferroviario Stazione FS Rho Fiera per chi viene dalla Lombardia, EuroCity da/per Svizzera, Frecciarossa e Italo Ntv per il resto d’Italia (info: www.trenitalia.it eitalotreno.it). Per chi arriva dall’aeroporto: ci sono i bus Malpensa Shuttle e Malpensa Bus Express, Orio Bus e Orio Shuttle. Per chi arriva in auto: A50 Tangenziale Ovest/A4 Venezia, A8 Varese, A9 Como (uscite fieramilano, Pero-fieramilano). Oltre 10.000 posti auto a disposizione dei visitatori.

QUATTRO AREE ESPOSITIVE

A Bit of Taste: è lo spazio dedicato al turismo enogastronomico, dove i visitatori potranno scoprire le eccellenze culinarie del mondo e immergersi in esperienze legate ai sapori e alle tradizioni locali.

I Love Wedding: è la sezione che si concentra sui viaggi di nozze e sul destination wedding, proponendo idee innovative e soluzioni personaliizzate per i futuri sposi.

Be Tech: è l’area riservata alle nuove tecnologie e ai servizi digitali per il business, con particolare attenzione a social media, piattaforme di prenotazione e strumenti per ottimizzare l’esperienza di viaggio.

Bit4Job: lo spazio dedicato al recruiting nel settore turistico, per chi cerca nuove opportunità.

OPPORTUNITÀ BIT4JOB

È l’evento di riferimento per le opportunità lavorative nel settore travel, organizzato in collaborazione con il ministero del Lavoro e il ministero del Turismo. Lo scopo è dare a studenti e professionisti la possibilità di incontrare le più importanti aziende del settore turistico e dare il via a colloqui conoscitivi. Lo spazio è diviso in tre aree principali: una dove gli hr delle aziende si presentano, una per gli incontri tra manager e studenti e una per i colloqui one-to-one.

Per saperne di più scrivere una mail a: [email protected].

SEMPRE PIÙ SOCIAL

Lo è da sempre, social, la Bit, ma quest’anno di più. Per seguirla i suoi canali ufficiali sono: Facebook: @BIT; Instagram: @bitmilano; X: @bitmilano; LinkedIn: @BIT Milano; YouTube: @bitfieramilano.

Con l’hashtag ufficiale #seviaggisivede si può partecipare al format “I viaggi cambiano la vita”, ideato da Bit per capire il valore del viaggio con chi viaggia e con chi fa viaggiare il mondo. Ogni settimana viene pubblicato un nuovo contributo sui canali digital del salone, con interviste e video interviste ai grandi viaggiatori.