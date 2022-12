Rilancio Seychelles: accolti 300mila visitatori in un anno

Significatiuva ripartenza per le Seychelles che chiuderanno il 2022 con un consuntivo pari a circa 300mila visitatori. È quanto annunciato dal ministro degli Affari Esteri e del Turismo Sylvestre Radegonde che ha sottolineato come da gennaio a fine novembre la destinazione abbia fatto segnare oltre 296mila visitatori in arrivo e quindi a conti fatti mancano solo 3.500 visitatori per raggiungere l’ennesimo record dell’anno.

Il successo delle Seychelles nella ricostruzione del suo settore turistico parla dunque da sé, con numeri altisonanti, compresi i corrispondenti guadagni turistici che sono stimati intorno agli 823 milioni di dollari nei primi dieci mesi dell’anno, secondo i dati ufficiali pubblicati dalla Banca Centrale delle Seychelles.

Da oggi, inoltre, non è più necessario effettuare il tampone Covid per entrare alle Seychelles anche per chi non è vaccinato o è parzialmente vaccinato perché sono state rimosse tutte le restrizioni in essere.

In cima alla lista degli arrivi da gennaio ad oggi, le Seychelles hanno visto la costante ripresa dei mercati di riferimento tradizionali tra cui Francia, Germania e Regno Unito al primo, secondo e quarto posto con rispettivamente 41.332, 40.933 e 19.693 visitatori. Mentre la Russia rimane il terzo miglior mercato di riferimento per le Seychelles, con 26.408 visitatori e l’Italia sale rapidamente la classifica diventando uno dei cinque principali mercati, con 16.619 arrivi.

Riferendosi al risultato raggiunto, la Segretaria Principale del turismo, Sherin Francis, ha così commentato: «Siamo molto lieti di vedere che gli sforzi e gli investimenti attuati da Tourism Seychelles e dall’industria turistica locale non sono stati vani. I numeri mostrano oggi che abbiamo lentamente recuperato la nostra industria. Continueremo a monitorare le tendenze perché non sappiamo cosa ci riserverà il futuro. Nel frattempo, rimaniamo concentrati sul miglioramento della nostra visibilità per attirare visitatori e migliorare l’esperienza dei nostri clienti per fidelizzarli».

Da parte sua, Bernadette Willemin, direttrice generale marketing di Tourism Seychelles, ha affermato che «l’obiettivo rimane quello di aumentare gli arrivi per la destinazione attraverso la presenza ad eventi internazionali del settore mirati e a investimenti digital. Con il turismo internazionale tornato in pieno movimento, stiamo aumentando i nostri sforzi per accrescere la nostra visibilità in tutti i nostri mercati».