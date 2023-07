Rimborsi, eDreams taglia 15 vettori dalle vendite di voli

Mancato rispetto delle norme sui rimborsi per i voli cancellati. Per questa ragione eDreams ha eliminato 15 compagnie aeree dal sistema di vendita. La Ota ha annunciato il “taglio” in queste ore, in seguito al nuovo piano di conciliazione varato dalle grande piattaforme assieme all’Unione Europea.

A seguito di un dialogo con la Commissione europea e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, infatti, sia eDreams Odigeo, sia Etraveli Group e Kiwi.com si sono impegnati a inizio luglio a informare meglio i consumatori sui loro diritti in caso di cancellazione dei voli da parte delle compagnie aeree. Ma non solo. L’accordo prevede anche la necessità di trasferire i rimborsi dei biglietti entro sette giorni dalla loro ricezione dalle compagnie aeree, il ché significa che i consumatori dovrebbero riceverli dopo un totale di 14 giorni.

Arriva oggi, quindi, la prima sanzione da parte di eDreams. I 15 vettori – secondo la Ota – non avrebbero rispettato il termine dei 7 giorni (previsto dalla legge comunitaria) per l’elaborazione dei rimborsi.

eDreams non ha specificato però quali sono le compagnie aeree in questione, ma ha ribadito che i vettori avrebbero violato sistematicamente le scadenze temporali utili ad effettuare i rimborsi .