Rimini, 500 hotel aperti per Capodanno

Prenotazioni in aumento per le Feste di Natale a Rimini; già superate quelle del 2023 nei circa 500 hotel aperti. In particolare, è alto il numero di richieste in arrivo dal mercato italiano per pacchetti di 3 giorni in pensione completa con experience sul territorio. La volontà di scoprire Rimini d’inverno caratterizza anche il mercato straniero, attratto da una destinazione accogliente e dinamica, fuori dai classici itinerari delle grandi città d’arte.

La città propone un ricco cartellone di experience. E la dmc VisitRimini intensifica le attività di promozione a 360°. È Coralie Delaubert, Destination Manager di VisitRimini, a raccontare le attività e azioni di marketing già in campo, oltre che ampiamente pianificate per il futuro: «VisitRimini lavora ogni giorno per promuovere la destinazione Rimini a 360 gradi: solo nel 2024, ad esempio, abbiamo fatto 1.200 incontri b2b con buyer e tour operator. Per il Capodanno sono previste campagne promozionali sui principali canali social e sul web, oltre che advertising “out of home” in zone di grande passaggio di pubblico, pensati per raccontare al meglio la destinazione e la sua offerta culturale e turistica per attrarre un pubblico ampio e diversificato. Quest’anno abbiamo inoltre scelto di trasformare Rimini in un grande calendario dell’avvento digitale, per raccontare sui social le tradizioni natalizie, i luoghi più suggestivi e i volti che animano la città durante le Feste. Il lancio è partito l’8 dicembre con uscite cadenzate fino al 31, culminando con il video di auguri il 25 dicembre”.

Rimini offre il “Capodanno più lungo del mondo”: un calendario che offre oltre 50 ore di festa continua dal 29 dicembre al 1° gennaio, con spettacoli di artisti come Irene Grandi (29 dicembre), Elio e le Storie Tese (30 dicembre) e Vinicio Capossela (31 dicembre). Il programma della notte di San Silvestro culmina con 7 feste in contemporanea nei luoghi identitari della città, tra cui Piazza Malatesta, che sarà la quinta d’eccezione per lo spettacolo dell’Incendio al Castello. Concerti, dj set, performance artistiche e mostre accompagneranno residenti e visitatori in un’esperienza immersiva, proseguendo con un fitto calendario di eventi e aperture straordinarie dei musei fino all’Epifania.

La città diventa anche il cuore pulsante della tradizione natalizia dei presepi. Tra le numerose rappresentazioni artistiche presenti in città, il più richiesto è il Presepe di sabbia a Marina Centro, che quest’anno si annuncia come l’edizione più grande e spettacolare di sempre, con una superficie di 450 mq. Nella stessa area si trovano l’Ice Village, con il tradizionale mercatino natalizio e l’Happy Circus per i più piccoli, e una grande pista di pattinaggio su ghiaccio completamente al coperto.

Sul portale VisitRimini.com si possono inoltre prenotare esperienze speciali come: Le Meraviglie di Rimini (28, 30, 31 dicembre e 5 gennaio), viaggio tra i luoghi simbolo; Fellini Experience (29 dicembre), dedicata al genio del regista; i nuovi Murales del Borgo (4 gennaio), per scoprire la street art contemporanea; Rimini Incredibile (5 gennaio), tour pensato per le famiglie. Infine, offerta enogastronomica di grande qualità, con degustazioni e visite in cantina e proposte esclusive al Teatro Galli: colazione elegante, il tè delle cinque e l’aperitivo.