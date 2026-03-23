Rimini, oltre 7 milioni di pernottamenti in un anno

Rimini punta a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali e a sviluppare ulteriormente i segmenti leisure, Mice e wedding, con l’obiettivo di crescere durante tutto l’anno sulla scia degli oltre 7 milioni di pernottamenti nel 2025.

VisitRimini ha presentato attività, visione e linee strategiche per il 2026, confermando la direzione di un percorso di posizionamento sempre più orientato alla valorizzazione del territorio e alla crescita del brand cittadino.

Il 2025 ha visto il consolidamento della Rimini 4 Seasons Collection, la campagna che ha contribuito a ridefinire l’immagine della città, rendendola più riconoscibile, contemporanea e presente sui mercati nazionali e internazionali. A questa si sono affiancati nuovi format digitali, progetti creativi e una programmazione di comunicazione per rafforzare la reputazione della destinazione durante tutto l’anno. Oltre il 50% degli investimenti previsti nel piano di marketing 2026 è destinato ai mercati internazionali.

Rimini si è confermata in testa alle località balneari italiane per presenze turistiche, nel 2025, con oltre 7 milioni di pernottamenti registrati nell’anno. Il bilancio segna un andamento positivo sia negli arrivi, cresciuti del 3,65% (con +1,7% di turisti italiani e +7,93% di stranieri), sia nei pernottamenti, in aumento dell’1,2%.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di VisitRimini