Rio de Janeiro chiama Italia: «Città sicura e adatta a tutti i viaggiatori»

Nuovo importante rilancio ai tour operator e alle agenzie di Rio de Janeiro, che si propone, non solo come meta primaria per un’indimenticabile vacanza, ma anche come tappa obbligatoria per chi vuole visitare il Brasile e per scambi commerciali, tecnologici ed economici.

Questo ha sottolineato nell’incontro avvenuto nella sede dell’Ambasciata brasiliana a Roma con il ministro consigliere Tùlio Amaral Kafuri: «I professionisti del settore turistico conoscono bene l’importanza del loro lavoro come promotori delle economie regionali e come facilitatori della diffusione delle differenze culturali. Siamo qui anche perché l’Italia è un nostro importante partner commerciale e vogliamo incrementare i rapporti con Rio de Janeiro».

È stato compito del segretario di Stato per il Turismo, Gustavo Tutuca, illustrare nel dettaglio tutte le potenzialità di quella che possiamo definire la capitale culturale del Brasile.

«Con 3.275 strutture ricettive, 750 agenzie di trasporto turistico, 894 aziende organizzatrici di eventi e oltre 10mila guide turistiche, Rio de Janeiro si dimostra una destinazione più che pronta ad accogliere tutti i tipi di turismo, sia leisure che commerciale. Ci tengo a sottolineare che, affinché questo sia potuto accadere, sono stati notevolmente incrementati gli sforzi per rendere Rio una città sicura, con un investimento di oltre un miliardo di real, circa 187mila euro, servizi di polizia dedicati ai turisti e un ampio sistema di monitoraggio urbano con telecamere di riconoscimento», racconta.

Ottimo punto di partenza per città, spiagge, campagne, montagne con attrazioni turistiche differenti come Petròpolis, Buzios, Arrail do Cabo e Baia de Ilha Grande, da ottobre la città carioca vanterà un nuovo piano di collegamenti aerei da e per l’Europa. Torneranno ai livelli pre-pandemia, con partenze quotidiane, i voli British Airways da Londra, dodici i voli settimanali tra Rio e Lisbona con Tap e anche Ita Airways ha annunciato l’inizio della vendita di biglietti per la nuova rotta intercontinentale che collegherà quotidianamente Roma con Rio de Janeiro.

Ottimi i propositi per la promozione della città nel prossimo futuro, con la partecipazione alle principali fiere internazionali del turismo, la realizzazione di incontri commerciali per la promozione dello Stato di Rio de Janeiro, investimenti nel marketing con compagnie aeree e Ota e il supporto per la realizzazione di fam tour.