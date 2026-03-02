Ritenute sulle commissioni: Federalberghi chiede il dietrofront

Venerdì scorso il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato il differimento al 1° maggio dell’entrata in vigore della nuova ritenuta sulle commissioni che gli alberghi pagano agli intermediari (portali di prenotazione, tour operator e agenzie di viaggi, etc.).

Una proroga apprezzata da Federalberghi che confida come “i due mesi che ci separano dalla nuova scadenza siano utili al fine di fare chiarezza sulle modalità applicative e sull’individuazione dei destinatari, in specie con riferimento agli intermediari stranieri”.

Al tempo stesso, l’associazione guidata da Bernabò Bocca (nella foto in primo piano) auspica che “si possa svolgere una riflessione sulla possibilità di riconsiderare l’applicazione dell’istituto nel settore turismo, che comporterà notevoli oneri amministrativi e gestionali per le imprese, a fronte dei quali le casse dello Stato trarranno modesti benefici”.