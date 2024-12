Ritorno al passato e solotraveller

come si viaggerà nel 2025?

Sguardo al futuro del turismo globale con i Travel Trends 2025 di Amadeus in collaborazione con Globetrender. Il rapporto ha tracciato le cinque tendenze chiave che promettono di rimodellare il panorama dei viaggi durante il prossimo anno, ormai alle porte e chiaramente attuale e principale focus dell’industria turistica.

La tendenza numero uno individuata da Amadeus e Globetrender riguarda quei viaggiatori che possiamo definire “stanchi del cambiamento”, che desiderano viaggi semplici, sereni e che portano a rivivere esperienze passate.

Il secondo trend è ormai una certezza che si consolida di anno in anno: anche nel 2025, grazie ai progressi della tecnologia e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, le persone cercano viaggi (anche in aereo) altamente personalizzati, connessi e dove possibile immersivi.

A seguire, tra le preferenze di chi viaggia resteranno gli hotel: queste strutture sembrano proprio non risentire della concorrenza e diventano sempre più destinazioni a sé stanti, dove potersi immergere nella cultura locale.

Fino all’ascesa dell’Asia, che vuole tornare a essere attore chiave nell’industria turistica globale. Nei prossimi 15 anni, Iata prevede che l’Asia-Pacifico registrerà il più rapido aumento del numero di passeggeri aerei e contribuirà a più della metà dell’incremento netto del numero globale di passeggeri entro il 2043.

Quinto e ultimo trend, il ritorno al viaggio come mezzo per istaurare relazioni di persona, che siano amici o magari l’anima gemella. Secondo i dati di prenotazione di Amadeus, i viaggi di piacere in solitaria sono aumentati del 15,6% nel 2023 rispetto all’anno precedente, con un ulteriore aumento del 9,2% finora nel 2024.

«I viaggiatori ricercano una connessione sempre più profonda con le persone e i luoghi – ha dichiarato Daniel Batchelor, vice president, global corporate marketing & communications di Amadeus – Nel 2025 vedremo un mix tra vecchie preferenze e nuove esperienze immersive. Quanto all’Asia, il continente è pronto per una definitiva rinascita del turismo, mentre stiamo anche assistendo a un aumento dei viaggi in solitaria, poiché le persone cercano esperienze maggiormente autentiche, fuori dagli schemi e relazionandosi con gli altri».

«È importante prevedere come cambieranno i modi in cui le persone esplorano il mondo e le influenze che determineranno le loro decisioni. Collaborare con Amadeus nella produzione di questo rapporto sulle tendenze di viaggio del 2025 significa che insieme possiamo aiutare le aziende ad anticipare con successo le esigenze e le richieste dei viaggiatori di domani», ha aggiunto Jenny Southan, founder and ceo di Globetrender.