Ritz-Carlton sbarca in Marocco con un opening a Rabat

Debutto in Marocco per The Ritz-Carlton che annuncia l’apertura di The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam, immerso in 440 ettari di foresta e giardini a pochi passi dal Royal Golf Dar Es Salam, con i suoi tre campi da golf che offrono 45 buche distribuite in una foresta di querce di 178 ettari..

«Il debutto di The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam segna una pietra miliare per il brand The Ritz-Carlton, in quanto espande la nostra presenza nel continente africano e celebra la prima proprietà in Marocco», spiega Helen Leighton, vice president luxury brands, Europe, Middle East and Africa, Marriott International.

Sulle rive dell’Oceano Atlantico, la capitale del Marocco, Rabat, riflette il ricco mosaico delle influenze del Paese. Nominata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2012, la città è conosciuta per essere la capitale culturale del Paese e offre una miscela di monumenti storici e moderni, tra cui attrazioni architettoniche e gallerie d’arte contemporanea, che abbracciano l’eredità ispano-moresca.

Situato a pochi minuti di auto dal centro storico, The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam può contare su dettagli come l’alto soffitto caratterizzato da lavorazione artigianale, impreziosito da “muqarnas”, un elemento architettonico arabo-andaluso di epoca almoravide. La cupola, decorata con motivi geometrici e floreali, domina il soffitto con i colori verde, oro e tocchi di rosso. Le pareti sono ornate da affreschi marocchini detti “Gebs”, che raccontano le storie e le leggende del Marocco. Gli interni sono stati curati per rappresentare la storia e la cultura arabo-andalusa, integrando allo stesso tempo tocchi moderni attraverso gli arredi.

L’hotel offre 100 camere e 17 suite, tutte con terrazza privata affacciata sulla piscina e sui giardini, tra cui una Royal Suite di 180 metri quadrati. Tutte sono caratterizzate da grandi testate ornate di geb, grandi specchi, mobili in stile barocco e marmi nei bagni, tra affreschi dorati e tessuti.

L’esperienza culinaria si focalizza su sapori locali e internazionali. La Mediterranean Brasserie serve ingredienti regionali e mediterranei. Il ristorante offre colazioni à la carte, pranzi gourmet e cene con vista sul Royal Golf Dar Es Salam. La Lobby Lounge accoglie gli ospiti per il tè pomeridiano, con una selezione di tè marocchini e inglesi, bocconcini, dolci marocchini e bevande. Palapa, il ristorante bar della piscina, invita gli ospiti a gustare i sapori panamericani in un ambiente tropicale a bordo piscina. Blind Tiger, lo speakeasy bar situato appena fuori dalla lobby, si ispira all’eleganza degli anni Venti.

L’hotel è circondato poi da ampi spazi esterni come i giardini in stile andaluso e la piscina monumentale. Conta anche sulla Ritz-Carlton Spa con saune, hammam, dieci sale massaggi e due suite di coppia, e su un centro fitness aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Royal Golf Dar Es Salam,

Gli spazi per riunioni ed eventi comprendono la Grand Ballroom, piena di luce naturale e con vista panoramica sui giardini, che può ospitare fino a 400 persone. 2.200 metri quadrati di spazi per eventi all’aperto, completati da 454 metri quadrati di spazi per eventi al coperto, distribuiti in tre sale.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ritz-Carlton