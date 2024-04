Rivoluzione travel payment: alleanza tra Viva.com e Bancomat

Un accordo che mette in luce i progressi continui dei pagamenti digitali e che, ovviamente, fa bene anche al turismo. Stiamo parlando dell’intesa raggiunta da Viva.com, la banca tecnologica che supporta l’accettazione di pagamenti su qualsiasi dispositivo in 24 mercati, e il circuito di pagamento Bancomat, con cui gli esercenti italiani, compresi quelli che operano nel travel, potranno accettare PagoBancomat a cui poi seguirà anche Bancomat Pay.

I piani futuri prevedono inoltre l’espansione strategica di questa partnership anche in Europa. Tra i vantaggi del servizio la possibilità di garantire transazioni sempre più rapide e sicure.

IL VALORE DI BANCOMAT

Bancomat conta 31,6 milioni di carte in circolazione e 2,3 miliardi di pagamenti per un valore di 114 miliardi di euro. L’accordo siglato abilita i suoi metodi di pagamento sulla tecnologia “tap on any device” grazie all’innovativa Terminal App per i pagamenti in negozio su oltre 985 dispositivi, seguita a breve dal gateway di pagamento hosted Smart Checkout per store online, inclusi tutti gli altri canali come la soluzione di pagamento del marketplace di Viva.com per piattaforme commerciali.

Oscar Occhipinti, direttore marketing & commerciale di Bancomat, ha dichiarato che «la partnership con Viva.com rientra nella strategia di espansione dei nostri servizi in tutto il continente. Essere partner di Viva ci rende molto orgogliosi del percorso intrapreso da PagoBancomat e Bancomat Pay».

«Bancomat è un partner prezioso che arricchisce la nostra offerta agli esercenti italiani. In Viva.com andiamo sempre oltre ciò che è considerato standard del settore. Ciò che ci differenzia è la nostra tecnologia all’avanguardia, che si adatta a qualsiasi modello di business e flusso di pagamento, e la capacità di connettersi ai principali circuiti di carte locali, come Bancomat. Siamo entusiasti di continuare questo viaggio verso nuovi territori europei», ha aggiunto Harry Xenophontos, chief partnerships officer di Viva.com.