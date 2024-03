Rivoluzione travel tech, Siviglia scalda i motori per Tis2024

Siviglia si sta già preparando a ospitare la nuova edizione del Tis – Tourism Innovation Summit, l’incontro annuale tra il settore del viaggio e del turismo e quello tecnologico di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner. Quest’anno, l’evento si propone di fare un ulteriore passo avanti con lo slogan “Elevating travel industry with tech“. Dal 23 al 25 ottobre 2024 al Fibes di Siviglia, il Tis diventerà l’epicentro dell’innovazione turistica a livello mondiale, riunendo tutti gli stakeholder del settore per conoscere le soluzioni più innovative e trovare il miglior partner tecnologico. L’obiettivo è aiutare le imprese e le destinazioni turistiche ad aumentare la loro competitività, migliorare l’efficienza delle operazioni e dei processi, trasformare l’esperienza del viaggiatore ed essere più sostenibili.

Silvia Avilés, direttrice del Tis, detta la linea del meeting: «In questa nuova edizione, ci concentreremo sul presente e sul futuro del settore, che è trainato dalla rivoluzione travel tech. In questo modo, l’evento diventerà un punto di incontro internazionale in cui scoprire soluzioni tecnologiche per tutta la filiera del turismo: compagnie aeree, crociere, ferrovie, agenzie di viaggio, hotel, destinazioni, canali di distribuzione».

E come lo farà? Affrontando e analizzando le strategie e presentando le innovazioni più all’avanguardia che hanno un impatto diretto sulla gestione del turismo. Un nuovo modello basato su soluzioni travel tech dove è fondamentale il miglioramento di tutti i processi interni, come operazioni, gestione delle risorse, e esterni, ad esempio l’esperienza del viaggiatore, la qualità dei servizi. L’evento sarà l’occasione per analizzare l’impatto della tecnologia nel trasformare l’esperienza del viaggiatore e renderla sempre più personalizzata, ma sempre integrando il lato umano e con maggiori garanzie di sicurezza.

Focus anche su altri ambiti in cui la tecnologia è un alleato prezioso, come il miglioramento dell’efficienza dei processi del settore e del processo decisionale. In questo senso, l’intelligenza artificiale sarà la tecnologia per eccellenza per analizzare il comportamento dei viaggiatori, migliorare la gestione dei flussi e destagionalizzare le destinazioni turistiche, e quindi andare verso la riduzione dell’impronta di carbonio e il miglioramento della sostenibilità.

TIS2024 IN CIFRE

Nella sua quinta edizione, il summit ospiterà più di 200 aziende espositrici, diventando la più grande piattaforma per portare agli oltre 7mila professionisti del settore turistico le ultime tecnologie in materia di Ai, business intelligence, analisi dei dati, cybersecurity, connettività, 5G e realtà aumentata o virtuale, tra le altre, oltre a soluzioni che aiutano a misurare l’impatto ambientale, a essere più sostenibili, inclusivi e a migliorare l’accessibilità.

Durante l’evento si svolgerà nuovamente il Tourism Innovation Global Summit che riunirà oltre 400 esperti e leader del settore turistico provenienti da tutto il mondo, per condividere visioni, successi e tendenze in oltre 150 conferenze. Il congresso si svolgerà con otto forum verticali dedicati a ciascun segmento dell’industria turistica, dal settore Mice alle destinazioni, all’ospitalità, alle agenzie di viaggio, ai t.o., viaggi d’affari, trasporti, alle attività e alla cultura e al tempo libero.

Oltre a questi forum specifici, il Tourism Innovation Global Summit presenterà nuovamente contenuti specifici per i professionisti del settore (ceo, cio e cto, cxo, dmo, cmo e cso e chro), nonché un programma rivolto ai rappresentanti del turismo pubblico di diversi paesi, regioni e città, in modo che ogni professionista possa trovare risposte alle sfide che affronta nel suo lavoro quotidiano.

Dopo Portogallo, Francia, Regno Unito e Messico, quest’anno la Cina sarà guest country partner del Tis2024, per scoprire e capire i turisti cinesi, come funzionano i mercati asiatici e imparare da loro.

Previste diverse attività di networking per favorire la creazione di sinergie e il trasferimento di conoscenze. Il Leadership Summit, un pranzo con leader del settore per stabilire collaborazioni; i Tourism Innovation Awards 2024, che premieranno le organizzazioni che stanno aprendo la strada alla digital.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Tis – Tourism Innovation Summit