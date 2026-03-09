Roadtour Gattinoni, 11 tappe per rafforzare il network

È partita il 3 marzo l’edizione primaverile del Roadtour Gattinoni del 2026, tour che toccherà 11 città italiane, concludendosi il 1° aprile. Alla base degli incontri con le agenzie affiliate e le Travel Point, vi è la volontà di rafforzare la relazione, condividere gli aggiornamenti strategici su prodotto e campagne e presentare strumenti concreti a supporto delle vendite, in vista della stagione estiva.

Il Roadtour sarà un’occasione dedicata al confronto diretto, alla formazione e alla crescita comune. Farà tappa in 11 città: Firenze, Roma, Torino, Milano, Bologna, Palermo, Catania, Pescara, Venezia, Bari e Napoli.

«Il roadtour Time to Connect arriva in un momento particolarmente delicato e strategico per il nostro settore», ha commentato Antonella Ferrari, network director. «Da un lato stiamo gestendo, insieme alle nostre agenzie e ai partner, le complessità legate alla crisi in Medioriente, con un presidio operativo h24, il monitoraggio costante delle fonti ufficiali e le procedure straordinarie per tutelare i viaggiatori. Dall’altro, sentiamo forte l’esigenza di continuare a dare alle agenzie strumenti concreti per intercettare la domanda e governare l’incertezza, non subirla. Vogliamo che ogni agenzia del network si senta supportata, informata e messa nelle condizioni di dare risposte chiare e tempestive ai propri clienti, anche in una fase complessa come quella che stiamo vivendo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gattinoni