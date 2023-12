Rocco Forte, il 49% nelle mani del fondo arabo Pif

Tra Rocco Forte Hotels e Public Investment Fund (Pif) c’è l’accordo definitivo per l’acquisto di una quota di minoranza (il 49%). La famiglia forte, infatti, manterrà la proprietà di maggioranza e il controllo; l’intesa prevede la vendita dell’intera partecipazione da parte dell’entità italiana Cdpe Investimenti.

L’investimento di Pif comprenderà un elemento di capitale primario che accelererà l’espansione del brand Rocco Forte Hotels in mercati nuovi ed esistenti a livello mondiale, facendo leva sul track record di crescita e sviluppo del Gruppo, che negli ultimi anni ha visto otto nuove strutture aperte tra proprietà e accordi di gestione.

Sir Rocco Forte resterà presidente esecutivo del Gruppo insieme a Olga Polizzi che continuerà a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Anche Charles Forte, Lydia Forte e Irene Forte continueranno a ricoprire ruoli chiave in azienda. Il completamento della transazione è soggetto all’approvazione regolatoria.

Così Rocco Forte: «Pif è un partner eccellente per il nostro sviluppo futuro. Nel corso delle trattative abbiamo instaurato con loro un ottimo rapporto. Condividono la nostra stessa visione del marchio e della strategia per il Gruppo, con l’ambizione di costruire insieme una visione a lungo termine. Non vedo l’ora di lavorare con Pif per espandere il Gruppo ed elevare ulteriormente il livello di servizio che offriamo ai nostri ospiti. Ringraziamo Cdpei per aver condiviso gli ultimi fruttuosi otto anni durante i quali entrambi abbiamo portato a termine con successo la missione che condividevamo all’inizio della partnership, avendo incrementato significativamente il valore dell’azienda e aumentato la presenza di Rocco Forte Hotels in Italia e in tutta Europa».

Turqi Al Nowaiser, vicegovernatore e responsabile della Divisione Investimenti Internazionali di Pif, ha dichiarato: «Il nostro investimento in Rocco Forte Hotels riflette la fiducia nelle opportunità commerciali e nella forza dei settori dell’ospitalità e del turismo internazionali, che hanno mostrato una notevole resilienza negli ultimi anni. In qualità di investitore attivo a lungo termine, Pif continuerà a impegnarsi strategicamente in settori promettenti per ottenere rendimenti sostenibili e interessanti a livello globale».

Fondato nel 1996 da Sir Rocco Forte e Olga Polizzi, Rocco Forte Hotels è un operatore di iconici alberghi di lusso: il Gruppo oggi gestisce 14 hotel e resort e 20 ville private. Altre tre strutture sono previste in apertura nel 2024 e nel 2025.