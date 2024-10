Rocco Forte, terza apertura in Sicilia con Palazzo Castelluccio a Noto

Rocco Forte Hotels aggiunge la terza perla alla sua lussuosa collezione di hotel sicilian. Dopo il Verdura Resort, le Rocco Forte Private Villas di Sciacca e l’hotel Villa Igiea, di Palermo, annunciata l’apertura a Noto di Palazzo Castelluccio, prevista per il 2026.

Come per Villa Igiea, l’hotel è ospitato in uno degli edifici più grandi e affascinanti della famosa località nella Valle del Barocco. Costruito nel 1782 dal marchese di Lorenzo del Castelluccio il palazzo fu uno degli edifici più importanti a essere ricostruito 100 anni dopo il catastrofico terremoto del 1693 e venne rifatto in calcare locale compattato, che diventa color miele dorato alla luce del sole.

Aperto al pubblico per la prima volta nel 2018, il grande edificio, circa 5.000 metri quadri, è sinonimo di eleganza e lusso senza tempo, con pareti di seta blu che brillano illuminate da maestosi lampadari di cristallo, e pavimenti originali in ceramica di Caltagirone attentamente restaurati, mentre all’esterno si trova un classico giardino siciliano incorniciato da palme e bougainvillea.

Il lussuoso hotel avrà solo 31 raffinate camere, con pareti trompe-l’oeil splendidamente decorate, tessuti pregiati e pezzi d’antiquariato, un ristorante, un bar, spazi per eventi e meeting, Spa, palestra e un giardino.

Olga Polizzi, vicepresidente e direttrice del design di Rocco Forte Hotels, ha di nuovo chiamato a collaborare, per il progetto di interior design, gli architetti Paolo Moschino e Philip Vergeylen, i quali hanno realizzato un vero e proprio viaggio nel tempo, creando un luogo dove gli ospiti potranno immergersi nello splendore dell’età d’oro della Sicilia, con i suoi balli sfarzosi e ricevimenti principeschi che animavano le magnifiche sale del Palazzo.

«La Sicilia occupa un posto speciale nel cuore del nostro brand e la bellissima città di Noto è una vera e propria destinazione a sé – ha commentato Olga Polizzi – Palazzo Castelluccio è perfetto per noi, perché vanta una storia ispiratrice e un’estetica affascinante che si riflettono nella posizione dell’edificio. Ogni camera mescolerà il fascino ereditato dal passato e lusso contemporaneo, evocando la grandiosità senza tempo che pervade il Palazzo».

Charles Forte, director of development di Rocco Forte Hotels: «La firma di Palazzo Castelluccio rappresenta un evento entusiasmante per la crescita del Gruppo, in linea con il nostro obiettivo di offrire strutture intime e meravigliose in location esclusive. L’acquisizione testimonia la forza del brand in Europa, dove siamo in grado di scoprire e riportare in vita rinomati edifici storici creando valore per la comunità e assicurando esperienze indimenticabili ai nostri ospiti».

Il brand dell’hotellerie del lusso prevede nei prossimi anni altre aperture a Milano, in Sardegna e a Napoli.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Rocco Forte Hotel