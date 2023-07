Rodi, l’ente del turismo: “Stop allo stato di emergenza”

In Grecia, dopo aver domato gli incendi a Rodi (resta solo qualche focolaio in via di risoluzione, ndr) la Protezione civile ha dichiarato la revoca dello stato di emergenza per l’intera isola. Lo sottolinea in una nota stampa il segretario generale dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, Dimitris Fragakis.

«Rodi è tornata! Siamo lieti di annunciare che lo stato di emergenza operativa è decaduto sull’isola di Rodi. La vita sta tornando alla normalità per l’intera isola di Rodi, comprese le poche zone che ne sono state colpite – sottolinea Fragakis – I residenti di Rodi, che sono stati eroici e altruisti durante questi giorni difficili, insieme allo Stato greco, non vedono l’ora di continuare a offrire la loro cura e ospitalità unica ai visitatori stranieri».

Già mercoledì scorso, inoltre, il ministero degli Esteri italiano ha comunicato la rimozione dello sconsiglio a recarsi in viaggio nella destinazione ellenica attraverso il sito Viaggiare Sicuri.

L’operatore inglese Tui Uk ha annunciato che i viaggi per il nord dell’isola greca riprenderanno il 29 e 30 luglio; mentre per la parte Sud occorrerà aspettare l’11 agosto.

L’altro big player britannico – Jet2 – riprenderà invece tutti i voli già da domenica 30 luglio. Ryanair, infine, non ha mai interrotto i voli su Rodi e ha sottolineato che le operazioni si svolgeranno normalmente.

Il Gruppo Alpitour, infine, continua ad aggiornare agenzie e clienti – anche attraverso il suo sito internet – su tutte le novità e le riaperture rispetto a Rodi.

All’interno del portale, con comunicazione aggiornata al pomeriggio del 27 luglio, il più grande operatore italiano spiega: