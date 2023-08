Roma, appuntamento a ottobre con l’Italian Hospitality Investment Conference

A ottobre, i giorni 19 e 20, torna a Roma l’Italian Hospitality Investment Conference (Ithic) 2023, dedicato esclusivamente agli investimenti rivolti all’ospitalità in Italia.

“Turning assets into value” è il titolo della nuova edizione di Ithic che si terrà nella sede esclusiva di Hotel Villa Pamphili a Roma, luogo di incontro di speaker e personalità internazionali che affronteranno approfondimenti su tematiche dedicate ai futuri scenari nel settore degli investimenti nell’ospitalità in Italia.

Da dove riparte? Da un’analisi dell’anno precedente per condividere prospettive future. Il 2022 si è difatti concluso con un quadro di decisa ripresa della domanda turistica per l’Italia. Allo stesso tempo c’è stato un rallentamento sul fronte delle transazioni alberghiere e una situazione macroeconomica non stabile per supportare la generazione e chiusura di nuovi investimenti. Emergono quindi tematiche legate alla creazione di valore per gli asset ricettivi del Paese nei prossimi anni e quali formule, modelli e strategie di investimenti si possono e si devono costruire per creare valore immobiliare in un contesto in cui i tassi di interesse sono alti e il contesto macroeconomico globale è in continua evoluzione.

Una quinta edizione che si svilupperà su ampi slot di networking e sessioni di conferenza nell’arco di due intere giornate, che verteranno su quattro track tematici: data, business intelligence e negoziazione; alternative lodging, nuove formule ricettive e nuovi modelli di business; concept e standard costruttivi, design e progettazione; branding e sviluppo delle catene.